Снижает давление и лечит простуду: вот какую специю следует добавлять в блюда

Польза корицы

Врач терапевт Майкл Дансингер сказал, что достаточно положительных исследований, свидетельствующих о том, что примерно 1/2 чайной ложки корицы в день может улучшить уровень сахара в крови, резистентность к инсулину, артериальное давление и уровень холестерина.

Смесь корицы и меда является самым эффективным лекарством против гриппа и простуды, специя в разы усиливает пользу меда. Эта лечебная смесь повышает иммунитет, борется с вирусами, снимает головные боли.

Следует смешать четверть чайной ложки корицы и 1 столовую ложку меда и употреблять три раза в день. Единственное, нельзя лечиться этой смесью, если слишком высокая температура.

Корицу можно добавлять в различные блюда и продукты, как вот, посыпать специей овсянку, арахисовое масло, йогурт, нарезанные яблоки, тосты, хлопья или даже перец чили или рагу.

Она также придает теплый вкус пикантным рецептам, поэтому попробуйте совмещать ее со специями, такими как гвоздика, кардамон и мускатный орех. Корица также хорошо сочетается с разными ингредиентами, такими как яблоки, абрикосы, черника, груши, бананы, миндаль и курица.

Кому нельзя есть корицу

Эта специя обладает рядом преимуществ и полезных свойств для здоровья. Но ее нельзя употреблять во время беременности, потому что в большом количестве корица может вызвать сокращение матки.

Также корица способна разжижать кровь, поэтому противопоказана тем, кто имеет низкую свертываемость крови и повышенное давление. Следует помнить, что корица может быть токсична, поэтому суточная норма не должна превышать 6 г.

Чрезмерное потребление корицы может привести к повреждению печени, язвам во рту и низкому уровню сахара в крови.