Снимают боль и уменьшают воспаление: какие продукты нужно есть при артрите
Артрит является распространенным заболеванием среди пожилых людей. Он характеризуется воспалением, вызывающим боль в суставах. Облегчить состояние больных могут некоторые продукты, которыми следует обогатить свой ежедневный рацион. Они содержат противовоспалительные вещества, которые помогают организму противостоять недугу.
О том, какие продукты облегчают боли в суставах, пишет Express.
Капуста и руккола
Следует ввести в рацион листовую капусту, рукколу, брокколи и брюссельскую капусту. Они содержат соединения, блокирующие фермент, который вызывает отек суставов.
Яркие овощи также должны быть в вашем ежедневном меню, поскольку они содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением.
Чеснок, имбирь и куркума
Это трио обладает мощными противовоспалительными свойствами, поэтому их можно есть как сырыми, так и термически обработанными. Эти продукты входят в состав многих добавок, улучшающих здоровье суставов.
Ягоды
Малина, черника, ежевика и клубника наполнены противовоспалительными соединениями и витамином С. Они активно блокируют образование нескольких воспалительных белков и могут помочь облегчить боль в суставах.
Вишни также помогают снизить уровень мочевой кислоты в организме, поэтому они особенно полезны для больных подагрой.
Чрезмерное количество мочевой кислоты в организме может спровоцировать образование болезненных кристаллов вокруг суставов, что вызывает боль.
Омега-3
Эти полезные жиры помогают восстанавливать ткани и содержатся в семенах льна, чиа и грецких орехах.
Эти продукты содержат углеводы, клетчатку, белки, витамины и минералы, а также антиоксиданты, которые полезны для суставов. Вместо этого следует избегать рафинированных злаков (белого хлеба), которые усиливают воспаление.
Бобовые
Фасоль, чечевица, нут и соя содержат много здорового белка вместе с антиоксидантами. Эти вещества нужны организму для восстановления тканей, хрящей и слизистой суставов.
Раньше мы писали о том, какой напиток защищает от инсультов и камней в почках.
Читайте также о том, что врач предостерегает от "фуфломицина", который украинцы часто покупают в аптеках.