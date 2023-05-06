Врач предостерег от "фуфломицина", который украинцы часто покупают в аптеках

В украинских аптеках продают много средств, которые на самом деле не имеют научно доказанной эффективности. Беда в том, что такие средства довольно популярны среди населения благодаря хорошей рекламе.

О том, какой популярный препарат на самом деле является "фуфломицином", рассказали на странице медицинского учреждения Rhinoclinica в Instagram .

Что не так с препаратом Дефлю Сильвер

Это раствор коллоидного серебра для заложенного носа, вроде бы, с противовирусным действием. Этот противоотечный препарат местного применения предназначен для использования в качестве вспомогательного средства при насморке, сопровождающем аденоид, ринит, риносинусит.

Способствует облегчению насморка путем прогнозируемого действия на слизистую носа без помощи фармакологических, иммунологических и метаболических средств, но с возможным содействием их активности.

"Исследования, доказывающие эффективность данного препарата - отсутствуют. На PubMed есть около 650 статей, в основном по поводу токсичности серебра, исследований в пробирке, которые нереально применить в жизни, в связи с токсичностью использованной дозы. EPOS не рекомендует его для лечения риносинуситов", - говорится в сообщении.

Какой состав препарата и как он действует

Препарат содержит коллоидный раствор серебра 45-55 ppm и экстракт исландского мха. Вспомогательные вещества - D-пантенол, тимол, витамин Е и А, ПЭГ-40, гидрогенизированное касторовое масло, глицерин, гиалуронат натрия, сорбат калия.

При местном применении коллоидный раствор серебра оказывает временное действие против вирусов, грибков, бактерий на слизистой носа.

Коллоидное серебро противодействует вирусу гриппа и другим вирусам. Дубильные вещества мха способствуют уменьшению проницаемости сосудов слизистой носа, устранению отека и улучшению носового дыхания.

Пантенол и витамины устраняют раздражение носовой оболочки.

Почему препарат неэффективен

Действие препарата временное, поскольку было доказано, что серебро может убивать бактерии при концентрации ионов серебра выше 150 мкг/л.

При меньшей концентрации оно лишь сдерживает размножение микробов, а при прекращении его использования их размножение возобновляется.

"На самом деле данные по поводу противовирусной активности - сомнительные, а некоторые исследования даже указывают, что к серебру устойчивы все вирусы даже в пробирке. А подсушивание сливовой дубильными веществами противоречит принципам лечения насморка, ведь слизистая должна быть увлажнена", - подчеркивают врачи.

Также они добавляют, что в 1999 году FDA издало циркуляр о токсичности продуктов, содержащих серебро. А ВОЗ запретила их использование детям, беременным и женщинам, кормящим грудью.

"Препарат не рекомендован к применению и никаких данных по его эффективности и безопасности нет", - говорят медики.