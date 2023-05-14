Знімають біль і зменшують запалення: які продукти треба їсти при артриті
Артрит є поширеним захворюванням серед людей похилого віку. Він характеризується запаленням, яке викликає біль в суглобах. Полегшити стан хворих можуть деякі продукти, якими варто збагататити свій щоденний раціон. Вони містять протизапальні речовини, що допомагають організму протистояти недузі.
Про те, які продукти полегшують біль у суглобах, пише Express.
Капуста і рукола
Варто ввести у раціон листову капусту, руколу, броколі та брюссельську капусту. Вони містять сполуки, які блокують фермент, що викликає набряк суглобів.
Яскраві овочі також повинні бути у вашому щоденному меню, оскільки вони містять антиоксиданти, які допомагають боротися із запаленням.
Часник, імбир і куркума
Це тріо має потужні протизапальні властивості, тому їх можна їсти як сирими, так і у термічно обробленими. Ці продукти входять у склад багатьох добавок, що покращують здоров’я суглобів.
Ягоди
Малина, чорниця, ожина та полуниця наповнені протизапальними сполуками та вітаміном С. Вони активно блокують утворення кількох запальних білків і тому можуть допомогти полегшити біль у суглобах.
Вишні також допомагають знизити рівень сечової кислоти в організмі, тому вони особливо корисні для хворих на подагру.
Надмірна кількість сечової кислоти в організмі може спровокувати утворення хворобливих кристалів навколо суглобів, що викликає біль.
Омега-3
Ці корисні жири допомагають відновлювати тканини і містяться в насінні льону, чіа та волоських горіхах.
У цих продуктах є вуглеводи, клітковина, білки, вітаміни та мінерали, а також антиоксиданти, які корисні для суглобів. Натомість слід уникати рафінованих злаків (білого хліба), які посилюють запалення.
Бобові
Квасоля, сочевиця, нут і соя містять багато здорового білка разом з антиоксидантами. Ці речовини потрібні організму для відновлення тканин, хрящів і слизової оболонки суглобів.
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