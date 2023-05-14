Знімають біль і зменшують запалення: які продукти треба їсти при артриті

Артрит є поширеним захворюванням серед людей похилого віку. Він характеризується запаленням, яке викликає біль в суглобах. Полегшити стан хворих можуть деякі продукти, якими варто збагататити свій щоденний раціон. Вони містять протизапальні речовини, що допомагають організму протистояти недузі.

Про те, які продукти полегшують біль у суглобах, пише Express .

Капуста і рукола

Варто ввести у раціон листову капусту, руколу, броколі та брюссельську капусту. Вони містять сполуки, які блокують фермент, що викликає набряк суглобів.

Яскраві овочі також повинні бути у вашому щоденному меню, оскільки вони містять антиоксиданти, які допомагають боротися із запаленням.

Часник, імбир і куркума

Це тріо має потужні протизапальні властивості, тому їх можна їсти як сирими, так і у термічно обробленими. Ці продукти входять у склад багатьох добавок, що покращують здоров’я суглобів.

Ягоди

Малина, чорниця, ожина та полуниця наповнені протизапальними сполуками та вітаміном С. Вони активно блокують утворення кількох запальних білків і тому можуть допомогти полегшити біль у суглобах.

Вишні також допомагають знизити рівень сечової кислоти в організмі, тому вони особливо корисні для хворих на подагру.

Надмірна кількість сечової кислоти в організмі може спровокувати утворення хворобливих кристалів навколо суглобів, що викликає біль.

Омега-3

Ці корисні жири допомагають відновлювати тканини і містяться в насінні льону, чіа та волоських горіхах.

У цих продуктах є вуглеводи, клітковина, білки, вітаміни та мінерали, а також антиоксиданти, які корисні для суглобів. Натомість слід уникати рафінованих злаків (білого хліба), які посилюють запалення.

Бобові

Квасоля, сочевиця, нут і соя містять багато здорового білка разом з антиоксидантами. Ці речовини потрібні організму для відновлення тканин, хрящів і слизової оболонки суглобів.