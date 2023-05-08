Защищает от инсультов и камней в почках. Медики назвали сок, который нужно пить регулярно

Фруктовые соки имеют неоднозначную репутацию у диетологов, поскольку эти напитки часто содержат много сахара и могут негативно влиять на здоровье. Однако некоторые из них при умеренном употреблении могут давать очень полезные эффекты на организм.

Снижает риски инсульта

"Данные показывают, что употребление апельсинового сока снижает риск ишемического инсульта на 22% у мужчин и на 19% у женщин", - заявляет диетолог Лорен Манакер.

Борется с камнями в почках

Научно доказано, что употребление апельсинового сока помогает предотвратить образование камней в почках.

Исследование, опубликованное в Клиническом журнале Американского общества нефрологии, оценивающее почти 200 000 участников, показало, что употребление кофе, чая, пива, вина и апельсинового сока связано с меньшим риском развития камней в почках.

Уменьшает воспаление в организме

Воспаление может нанести вред практически каждой части тела, но добавление небольшого количества апельсинового сока в обычный распорядок дня поможет предотвратить это.

Исследование 2012 года, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, что взрослые без ожирения с повышенным сердечно-сосудистым риском, получавшие 500 мл апельсинового сока в течение 12 недель, имели меньший уровень воспаления в конце исследования, чем те, кто получал такое же порцию напитка плацебо.

Помогает контролировать вес

Некоторые исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие апельсиновый сок, могут быть менее подвержены ожирению.

"Если нет добавленного сахара и сок изготовлен действительно из апельсинов, он может быть здоровым дополнением к сбалансированной диете", - говорит Манакер.

Помогает снизить уровень холестерина

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Agricultural and Food Chemistry, люди, употреблявшие 236 мл неконцентрированного апельсинового сока в течение трех недель, наблюдали снижение "плохого" холестерина.