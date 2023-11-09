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"Снесли первые яйца": украинские полярники показали милые фото субантарктических пингвинов

Четверг 09 ноября 2023 10:38
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"Снесли первые яйца": украинские полярники показали милые фото субантарктических пингвинов Субантарктические пингвины снесли первые яйца (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Татьяна Самарук

Субантарктические пингвины возле станции "Академик Вернадский" снесли первые яйца. Первые птенцы появятся на свет в начале декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.

Сколько яиц обнаружили биологи

В разных местах на острове, где расположена станция, биологи обнаружили 11 яиц. Однако специалисты говорят, что это только начало. Сейчас здесь уже 5,5 тыс. пингвинов и несколько сотен гнезд.

Пара пингвинов в большинстве имеет 2 яйца, реже 3. По размеру они напоминают гусиные.

Колония субантарктических пингвинов на острове Галиндез входит в тройку крупнейших в этом районе (Аргентинских островов-полуостров Киев).

Известно, что за последние 5 лет ее численность выросла более чем в 2 раза. К тому же остров стал первым, где в конце сентября субантарктические пингвины начали строить гнезда и занимать прошлогодние, оттаявшие от снега.

Биолог 28 УАЭ Вадим Ткаченко отметил, что не удивительно, что первое яйцо появилось именно у них на станции, первого ноября.

Что влияет на гнездование

Также он добавил, что пока сложно прогнозировать успешность гнездования в этом сезоне, ведь на этот процесс влияют многие факторы. В частности:

  • доступ взрослых пингвинов к морю и возможность вовремя питаться крилем
  • количество снега, который может осложнить пингвинам высиживания яиц
  • хищники, охотящиеся за яйцами пингвинов - прежде всего поморники. Они тоже возвращаются в этот район антарктической весной. Первых таких птиц наши биологи уже зарегистрировали в 20 км от станции.

"Надеемся, что все сложится как лучше и уже в начале декабря у станции появятся первые пингвинята, а потом их здесь будут сотни", - говорится в сообщении.

&quot;Снесли первые яйца&quot;: украинские полярники показали милые фото субантарктических пингвинов&quot;Снесли первые яйца&quot;: украинские полярники показали милые фото субантарктических пингвиновПингвины снесли первые яйца возле станции "Вернадский" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Ранее полярники показывали морского леопарда, охотящегося на пингвина.

Также смотрите, какой сказочный рассвет сфотографировали полярники в Антарктиде.

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полярники Станция Вернадского