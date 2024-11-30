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Знают, что хотят. Какие знаки Зодиака умеют превращать мысли в реальность

Суббота 30 ноября 2024 12:20
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Знают, что хотят. Какие знаки Зодиака умеют превращать мысли в реальность Какие астрологические символы получают желаемое (фото: unsplash.com)
Автор: Любовь Блажко

Эти астрологические символы точно не из тех, кто привык сдаваться и ждать подходящего момента. Они сами создают реальность своей мечты и четко продумывают действия.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает, кто оказался в числе этих астрологических символов.

Стрелец

Это самый счастливый символ астрологии. Он наделен аурой, позволяющей хорошим вещам быть в их жизни. Стрельцов не смущают жизненные неудачи - они готовы жить жизнью своей мечты и доверять интуиции.

Рыбы

Духовный и интуитивный символ обладает близкими к экстрасенсорным способностями. Рыбы связаны с Юпитером, Нептуном и Венерой, поэтому они являются любимцами судьбы. Они наделены собственной системой убеждений, которая помогает им не сбиваться с пути и ясно понимать, чего хотят в той или иной ситуации.

Лев

Он имеет ауру, которая позволяет получать желаемое. Теплота и щедрость, а также энергия Льва привлекают много возможностей на его пути. Если этот знак чего-нибудь захочет, он будет верить в это всем своим сердцем, и такая позиция только приблизит получение желаемого.

Знают, что хотят. Какие знаки Зодиака умеют превращать мысли в реальностьЗнаки зодиака, которые привыкли получать то, чего хотят (фото: unsplash.com)

Рак

Он умеет получать необходимую помощь даже если не просит об этом. Рак постоянно учится на своих ошибках, и потому когда дело доходит до того, чтобы проявить лучшие качества, он точно будет знать, как сделать это правильно.

Телец

Ему посчастливилось быть окруженным деньгами и роскошью. Телец не потеряет ни минуты, когда к нему приходит удача. Спокойствие и заземленная аура позволяют ему войти в духовный поток и получить все, чего он хочет. Этот знак очень сосредоточен и стабилен, и он не позволяет сомнениям заставить его отказаться от планов.

Овен

Это первооткрыватель, готовый вести за собой других. Он излучает оптимизм и готов прилагать усилия ко всему, что делает. Овен привык рисковать и отдает себе отчет, насколько ему может повезти в тот или иной момент, а потому всегда готов использовать новую возможность.

Также ранее мы писали о том, что 2025-й будет судьбоносным для этих четырех знаков Зодиака.

А еще узнайте, какие астрологические символы скрывают свою темную сторону и не показывают эмоций.

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