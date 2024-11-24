2025 год будет судьбоносным для четырех знаков Зодиака. У кого закончится "черная" полоса

В 2025 году представители четырех знаков Зодиака начнут все с чистого листа. У них начнется "белая" полоса - без проблем, неудач и огорчений.

Козерог

В новом году вы получите шанс разбогатеть и существенно продвинуться по карьерной лестнице. Кроме этого, вы сможете переехать или же кардинально изменить что-то другое в своей жизни. В целом, гороскоп на 2025 год сулит вам период везения и радости, "черная" полоса наконец-то закончится.

Весы

Звезды советуют вам подготовиться к новому году. У вас еще есть время найти причину своих неудач и сделать так, чтобы прошлое не тянулось за вами. Исправляйте ошибки, стройте планы и позвольте себе помечтать. В 2025 году вам повезет, особенно если вы максимально "очистите" свою "карму".

Рак

Гороскоп на 2025 год сулит вам период счастья и приятных сюрпризов. Вы сможете вздохнуть с облегчением и понять, что все неудачи и сложности, которых было немало в этом году, больше вас не потревожат. Это позволит вам наконец-то начать делать то, что вы давно хотели.

Стрелец

Наслаждайтесь жизнью, в 2025 году она станет еще лучше. И даже если в последнее время вы испытывали проблемы, вскоре они отступят. У вас начнется по-настоящему "белая" полоса. Гороскоп на новый год сулит вам немало радости, а потому не думайте о плохом уже сейчас.