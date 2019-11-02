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Знай наших: у Донецьку будинок з Моторолою підпалили на "пекельному вогнищі"

STYLERЖиття    02.11.2019 - 13:55
Знай наших: у Донецьку будинок з Моторолою підпалили на "пекельному вогнищі"
Бойовик Моторола (twitter.com/den_kazansky)

У мережі підняли на сміх будинок з муралом, який присвячений вбитого бойовика Мотороле

В окупованому бойовиками Донецьку один з будинків "прикрасили" муралом з убитим бойовиком Моторолою. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив блогер з ніком Денис Казанський.

"В Донецьку на стіні багатоповерхівки намалювали мурал з Моторолою, під яким палає пекельне вогнище. І внизу підпис - "знай наших". Виглядає як глумливое послання від тих, хто підірвав його в ліфті. Ще б дописали: "Можемо повторити",- написав Казанський.

Знай наших: у Донецьку будинок з Моторолою підпалили на &quot;пекельному вогнищі&quot;

У Донецьку з'явився мурал Мотороле (twitter.com/den_kazansky)

Користувачі мережі відреагували на новину про мурале на будинку в Донецьку.

  • Ну і нехай смажиться на пекельному вогні, це пі*ор, як Донецька я не проти. Без цих моторыл Донецьк був Степовим Алмазом, а тепер, після приходу цих триколорных мудил це просто тліючий вуглик.
  • За видом так схоже, що малювали з фотки яку зробила камера в ліфті.
  • Не до добра це - використовувати будинок замість надгробки.
  • Ну, по ходу мабуть малювали гіві,але щось пішло не так!
  • Будинок з мерцем.

Горить у пеклі.

Знай наших: у Донецьку будинок з Моторолою підпалили на &quot;пекельному вогнищі&quot;Знай наших: у Донецьку будинок з Моторолою підпалили на &quot;пекельному вогнищі&quot;Скріншот коментарів

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