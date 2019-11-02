Знай наших: у Донецьку будинок з Моторолою підпалили на "пекельному вогнищі"

Бойовик Моторола (twitter.com/den_kazansky)

У мережі підняли на сміх будинок з муралом, який присвячений вбитого бойовика Мотороле

В окупованому бойовиками Донецьку один з будинків "прикрасили" муралом з убитим бойовиком Моторолою. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив блогер з ніком Денис Казанський.

"В Донецьку на стіні багатоповерхівки намалювали мурал з Моторолою, під яким палає пекельне вогнище. І внизу підпис - "знай наших". Виглядає як глумливое послання від тих, хто підірвав його в ліфті. Ще б дописали: "Можемо повторити",- написав Казанський.

У Донецьку з'явився мурал Мотороле (twitter.com/den_kazansky)

Користувачі мережі відреагували на новину про мурале на будинку в Донецьку.

Ну і нехай смажиться на пекельному вогні, це пі*ор, як Донецька я не проти. Без цих моторыл Донецьк був Степовим Алмазом, а тепер, після приходу цих триколорных мудил це просто тліючий вуглик.

За видом так схоже, що малювали з фотки яку зробила камера в ліфті.

Не до добра це - використовувати будинок замість надгробки.

Ну, по ходу мабуть малювали гіві,але щось пішло не так!

Будинок з мерцем.

Горить у пеклі.