ua en ru
Чт, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы могут бесплатно учить английский онлайн: как зарегистрироваться

Украина, Четверг 02 ноября 2023 18:22
UA EN RU
Украинцы могут бесплатно учить английский онлайн: как зарегистрироваться Фото: в Украине запустили бесплатную платформу для изучения английского ()
Автор: Карина Левицкая

В Украине запустили бесплатную платформу для изучения английского. Для начала изучения нового языка достаточно авторизоваться в приложении Promova с помощью "Дії".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

В "Дії" сообщили, что удобная платформа для изучения иностранных языков стала частью национальной программы Future Perfect, целью которой является официально сделать английский язык международного общения в Украине, а также открыть каждому украинцу новые возможности для профессии и личного развития и помочь конкурировать на мировом рынка и получать высокую зарплату.

Платформа Promova - это:

  • индивидуальная образовательная траектория;
  • рейтинг топ-10 и представление в Popular Apps to Try в AppStore;
  • изучение английского языка сразу на английском;
  • тренировка произношения;
  • сериалы, фильмы и литература;
  • часть крупнейшей в Украине экосистемы продуктовых ИТ-компаний Genesis

Как начать бесплатное обучение

Для начала загрузить приложение, или перейти на сайт Promova. После этого необходимо пройти регистрацию и нажать "Free for Ukraine", после чего вы будете автоматически перенаправлены на сайт для проверки Действие. Подписью.

Сразу после этого вы получите бесплатный премиум доступ на 3 года.

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что английский в Украине получит статус языка международного общения.

Английский язык в Украине

Напомним, что английский язык в Украине считается главным иностранным языком. Ее изучение обязательно в школах и университетах.

Ранее в правительстве заявляли, что скоро английский язык станет обязательным для всех государственных служащих. Также в Генштабе сообщали, что в Украине хотят до 2026 года научить военных свободно владеть английским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Что такое позиционная война и высоки ли риски для Украины. Разбор статьи Залужного о фронте
Что такое позиционная война и высоки ли риски для Украины. Разбор статьи Залужного о фронте
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше