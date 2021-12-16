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Наближається ретроградна Венера: дата і що строго заборонено в цей час

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Четвер 16 грудня 2021 20:00
Наближається ретроградна Венера: дата і що строго заборонено в цей час Фото: що строго заборонено в дні ретроградної Венери 19 грудня (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Венера перейде в ретроградний рух з 19 грудня і пробуде в такому стані до 1 лютого. У цей період нас чекають певні зміни в настроях, емоційному стані, діях і так далі.

Що можна і не можна робити в цей час, Lite розповіла знаменитий астролог Аріна Артуровна.

"Особливий емоційний сплеск, нестабільність настрою, нудьга і туга - яскраві приклади того, що очікує людину в цей період. Саме в цей час нерідко приймаються рішення щодо радикальної зміни іміджу, також відбувається переоцінка цінностей", - говорить астролог.

За словами Аріни Артуровни, під час ретроградності планети може виникати бажання повернутися до старих зв'язків, відновити давно зруйноване, доробити недороблене.

"Навіть якщо пошук старих партнерів не передбачений планами, несподівана зустріч може відбутися сама собою. Тому в даному періоді дуже важливо розібратися не тільки у своїх почуттях в особистому плані, а й вирішити ділові та фінансові питання", - розповідає експерт.

Як правило, ретроградний час дозволяє набагато легше пережити всі внутрішні і зовнішні катаклізми і підготуватися до нового витка відносин або співпраці.

Особисті стосунки, які зародилися під час ретроградної Венери, як правило, ніякого майбутнього не припускають.

Особливу увагу слід приділяти фінансовим питанням. Не потрібно давати гроші в борг, з деякою часткою обережності треба поставитися до депозитних вкладів, не можна вестися на різного роду знижки і "вигідні пропозиції".

При ретроградній Венері не варто робити таке:

  • починати нові знайомства і відносини, вирішувати питання, пов'язані з одруженням;
  • користуватися послугами івент-компаній для проведення урочистостей та свят;
  • купувати предмети розкоші, інтер'єрні елементи, антикваріат, дорогі речі;
  • займатися бізнес-планом, робити фінансові вливання, знімати депозити - відкладіть всі дії, що стосуються грошей;
  • проводити заходи, що стосуються юрисдикції - укладання договорів, проведення фінансових операцій;
  • робити незаплановані хірургічні операції, нові косметологічні процедури;
  • купувати і створювати компанії, оформляти патенти.

При ретроградній Венері рекомендується:

  • приводити до завершення справи, які були розпочаті раніше, проекти, пов'язані зі сферою Венери - світ моди, краси, мистецтво та інше;
  • займатися переоцінкою особистих естетичних та етичних цінностей;
  • дивитися по-іншому на шлюб і ділові відносини в бізнесі;
  • переглядати склад свого гардеробу, викидати або віддавати на благодійність зайві або непотрібні речі;
  • присвячувати час духовному зростанню, відвідувати заклади культури;
  • приділяти увагу реалізації власних творчих пошуків - корисно буде зайнятися справами, які завжди відкладали на потім;
  • приділяти більше часу близьким людям, батькам і дітям;
  • займатися облаштуванням домашнього простору, його естетичної частини;
  • займатися рукоділлям або пробувати нове хобі.

Відзначимо, що в стані ретроградності Венера буває протягом близько 40 днів приблизно кожні півтора року. При зворотному русі планети все те, за що вона відповідає, знаходиться в абсолютно іншому вимірі.

Раніше астролог також попередила про перехід Меркурія в знак Козерога, який стався 13 грудня.

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