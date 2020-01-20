Знаменитий актор раптово визнав Росію агресором: вибачте нас, українці

Олексій Панін визнав Росію агресором і попросив в українців вибачення. Російський актор зазначив, що він дуже шкодує про те, що Росія розв'язала нікому не потрібну війну з Україною. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Актор також зазначив, що він сильно сумує за українською співачкою Іриною Білик, з якою у 2012 році знімався в її кліпі "Ми будемо разом". Ще він написав, що скучив за Києвом.

"Я дуже скучив по моїй коханій Іринці (Білик, - ред.) і по Києву. Це був прекрасний час. Ми співали, пили, знімали кіно і раділи життю. Як же шкода, що Росія розв'язала цю нікому не потрібну війну з Україною. Вибачте нас українці!" – написав актор.

Користувачі мережі також прокоментували його слова.

Спасибі за правильні слова і чесну, відкриту позицію;

Льоша спасибі за те, що ти бажаєш!!! А з приводу вищезгаданого все встане на свої місця і кожному відплатиться... Хвіст пістолетом;

Проблема приїхати в Київ???? Приїжджайте! Вам завжди раді!!!

Так, чудова співачка... ми теж сумуємо за нею... пишіть, передавайте привіт.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що дует "Кролики", який підтримав анексію Криму, хоче дати в Україні концерти в шести містах. При цьому учасники дуету Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко знаходяться у базі "Миротворця".