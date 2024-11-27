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Знаменитый режиссер хочет получить гражданство РФ, чтобы снимать фильм про УПЦ МП

Среда 27 ноября 2024 16:21
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Знаменитый режиссер хочет получить гражданство РФ, чтобы снимать фильм про УПЦ МП Эмир Кустурица (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Эмир Кустурица, знаменитый сербский режиссер, сообщил о намерениях получить гражданство РФ. Он является приверженцем диктаторского путинского режима и из-за своих пророссийских взглядов оказался в базе "Миротворец".

О таких планах звезды сообщают российские СМИ, и РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.

Кустурица хочет официально стать россиянином

Режиссер поддерживал российскую агрессию против Украины еще с 2014 года после аннексии Крыма. Поэтому совсем не удивительно, что уже спустя восемь лет его назначили главным режиссером Центрального академического театра российской армии.

В интервью пропагандистам уроженец Сербии сказал, что уже считает себя россянином, и, по его мнению, между сербским и русским народами "есть много общего". Поэтому в списке его ближайших планов - получение гражданства страны-агрессора. Кустурица подчеркнул, что хочет получить паспорт России для того, чтобы снимать новые фильмы в этом террористическом государстве.

"Российское - да, буду получать", - заявил Кустурица.

Знаменитый режиссер хочет получить гражданство РФ, чтобы снимать фильм про УПЦ МПКустурица не скрывает свои пророссийские взгляды (фото: instagram.com/emir_kusturica_and_tnso)

Известно, что Эмир приобщался к работе над пророссийским фильмом "Люди Христа. Наше время". В ленте говорится, что в Украине якобы притесняют Украинскую православную церковь Московского патриархата. Также к производству, где события были полностью искривлены авторами, присоединились пропагандисты РПЦ, Андрей Ткачев, актер Михаил Пореченков и киевский поп УПЦ МП Николай Могильный.

Что касается Кустурицы, то в числе его киноработ - фильм "Андеграунд" 1995 года, за который он получил "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале, а также лента "Время цыган" 1988 года, тоже получившая признание на международных фестивалях кино.

Помимо кинематографа, знаменитый режиссер также занимается музыкой и является лидером рок-группы The No Smoking Orchestra.

Знаменитый режиссер хочет получить гражданство РФ, чтобы снимать фильм про УПЦ МППомимо режиссерства, он также занимается музыкой (фото: instagram.com/emir_kusturica_and_tnso)

Звезде, как известно, 70 лет. В июле 2017-го он прилетал в оккупированный Крым, где вместе со своей группой выступил с концертом. Артист заявлял о том, что "Крым - это территория России".

А в апреле этого года во время встречи с Путиным режиссер отметился новым заявлением.

"Я хочу вас поблагодарить за вашу историческую справедливость. Происходящее в Украине - это борьба для нас, для тех, кто видел, что делали бандеровцы в Хорватии. Сейчас, когда начинается новый мир, у меня есть идея сделать российский триптих. Три фильмы", - выдал путинист.

Тем временем известная актриса рассказала о сотрудничестве с россиянами.

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