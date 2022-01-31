А ви знали? Чому в СРСР вантажівки називали фурами, і що означає на них слово TIR

Багато людей все сідельні тягачі з причепом називають фурами, але всього одиниці знають, звідки пішло це слово. Також багато хто не здогадується, навіщо на таких машинах написано слово TIR.

Про всі деталі розповіли на відео Novate на YouTube.

Чому фура

Зі словом фура насправді все просто. У російській мові це слово було запозичене з німецької десь у другій половині XX століття. Судячи з усього, не без допомоги зв'язків СРСР зі Східною Німеччиною.

У німецькій мові слово "Fuhre" існує дуже давно. Починаючи з XIX століття їм позначали Вантажні вози, які тягнуть коні або воли. У XX столітті німці стали застосовувати дане слово і до сідельних тягачів з напівпричепами.

Чому вантажівки називають фурами (фото: novate.ru)

Що значить TIR

Напис TIR на всіх фурах - це ніяка не загадка. У перекладі з французької мови "Transit international routier" взяли абревіатуру.

Наклейка TIR означає, що господар даної фури є учасником Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП. Це Міжнародний договір, прийнятий країнами в 1975 році під егідою ООН.

Угода полягає в тому, щоб максимально спростити й здешевити міжнародні перевезення, а також гарантувати сплату митних зборів.