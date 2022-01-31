ru ua
Пн, 31 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

А ви знали? Чому в СРСР вантажівки називали фурами, і що означає на них слово TIR

Новость на русском →
Понеділок 31 січня 2022 14:19
А ви знали? Чому в СРСР вантажівки називали фурами, і що означає на них слово TIR Фото: Чому вантажівки називають фурами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Багато людей все сідельні тягачі з причепом називають фурами, але всього одиниці знають, звідки пішло це слово. Також багато хто не здогадується, навіщо на таких машинах написано слово TIR.

Про всі деталі розповіли на відео Novate на YouTube.

Чому фура

Зі словом фура насправді все просто. У російській мові це слово було запозичене з німецької десь у другій половині XX століття. Судячи з усього, не без допомоги зв'язків СРСР зі Східною Німеччиною.

У німецькій мові слово "Fuhre" існує дуже давно. Починаючи з XIX століття їм позначали Вантажні вози, які тягнуть коні або воли. У XX столітті німці стали застосовувати дане слово і до сідельних тягачів з напівпричепами.

А ви знали? Чому в СРСР вантажівки називали фурами, і що означає на них слово TIRЧому вантажівки називають фурами (фото: novate.ru)

Що значить TIR

Напис TIR на всіх фурах - це ніяка не загадка. У перекладі з французької мови "Transit international routier" взяли абревіатуру.

Наклейка TIR означає, що господар даної фури є учасником Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП. Це Міжнародний договір, прийнятий країнами в 1975 році під егідою ООН.

Угода полягає в тому, щоб максимально спростити й здешевити міжнародні перевезення, а також гарантувати сплату митних зборів.

Як ми раніше писали, відомий український айтішник розбив у Дубаї суперкар Ferrari за 1,2 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобілі
LITE
Неприємні наслідки: Бенедикт Камбербетч нарвався на шквал критики після ролі небінарної моделі
Неприємні наслідки: Бенедикт Камбербетч нарвався на шквал критики після ролі небінарної моделі