Знайомі розповіли про зміни Заворотнюк після хвороби: стала гірше

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк намагається триматися і спілкується зі священиком

Після лікування хіміотерапією зовнішність Анастасії Заворотнюк дуже сильно змінилася. Про це повідомляють джерела з оточення актриси, передає видання Gazeta.ua.

"Моя прекрасна няня" бореться з онкологічною хворобою і вже тривалий час не з'являється на публіці. В оточенні зірки не хочуть ділитися подробицями про зовнішній вигляд артистки.

Та й сама Заворотнюк, судячи з усього, не особливо хоче показати себе публіці. Колишній реквізитор Московського художнього театру ім. Чехова Світлана Веселова повідомила, що хвороба внесла непоправні зміни в її зовнішності.

"Анастасія не здається та вірить у краще. Тримається. Доглядає за собою. Розповідають, мало не кожен день по телефону спілкується зі своїм священиком", - прокоментувала музичний продюсер Олеся Сазикіна.

За словами лікарів, актриса зараз знаходиться вдома. Деколи її привозять на процедури для огляду різними фахівцями. Сім'я Заворотнюк досі продовжує зберігати мовчання.

Швидше за все, таким чином родичі хочуть вберегти Анастасію від втручань в особисте життя "няні" і злих чуток.

Нагадаємо, що Заворотнюк повертається додому після лікування.

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