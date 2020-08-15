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Знакомые рассказали об изменениях Заворотнюк после болезни: стала хуже

Суббота 15 августа 2020 09:19
Знакомые рассказали об изменениях Заворотнюк после болезни: стала хуже
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)
Автор: Дарья Русина

Заворотнюк пытается держаться и общается со священником

После лечения химиотерапией внешность Анастасии Заворотнюк очень сильно изменилась. Об этом сообщают источники из окружения актрисы, передает издание Gazeta.ua.

"Моя прекрасная няня" борется с онкологической болезнью и уже длительное время не появяется на публике. В окружении звезды не хотят делиться подробностями о внешнем виде артистки.

Да и сама Заворотнюк, судя по всему, не особо хочет показать себя публике. Бывший реквизитор Московского художественного театра им. Чехова Светлана Веселова сообщила, что болезнь внесла невосполнимые изменения в ее внешности.

"Анастасия не сдалась и верит в лучшее. Держится. Ухаживает за собой. Рассказывают, чуть ли не каждый день по телефону общается со своим священником", - прокомментировала музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

По словам врачей, актриса сейчас дома. Порой ее привозят на процедуры для осмотра разными специалистами. Семья Заворотнюк до сих пор продолжает хранить молчание.

Скорее всего, таким образом родственники хотят уберечь Анастасию от вмешательств в личную жизнь "няни" и злых слухов.

Напомним, что Заворотнюк вернулась домой после лечения.

Ранее мы писали о том, что отец Жанны Фриске шокировал правдой о болезни Заворотнюк.

А также о том, что у Анны Заворотнюк заподозрили коронавирус. Девушка рассказала о своем состоянии.

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