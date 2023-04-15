Знаки Зодиака, для которых откроется "новый путь" на Пасху

Овен (21 марта - 20 апреля)

Астрологи говорят, что Овны почувствуют особую мотивацию и энтузиазм. Однако для достижения успеха вам может понадобиться немного больше труда и упорства, чем обычно.

Звезды обещают удачу в карьере или новых друзей.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Тельцы на праздничных выходных получат хорошее настроение, а также найдут возможность дополнительного заработка.

Ваша задача - держать руку на пульсе и не упустить шанс, подаренный звездами и планетами.

Лев (23 июля - 23 августа)

Львов ожидают успехи в личной жизни и карьерные свершения. Если к этому времени вы работали усердно, то в конце недели для вас настанет время для получения заслуженной награды.

Астрологи прогнозируют вам успехи в работе, налаживание отношений или новую встречу с интересным человеком.