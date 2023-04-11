Астрологи определили один знак Зодиака, которому сильно повезет с деньгами в мае

Гороскоп на май 2023 расскажет о знаке Зодиака, которому больше всего повезет с деньгами в конце весны.

Этот счастливчик - Овен (21 марта - 20 апреля)

Астрологи рассказали, что звезды выберут Овнов для того, чтобы помогать денежному успеху. Поэтому представителям этого знака можно приступать к решению финансовых проблем.

Звезды указывают, что представители этого знака будут предпринимать попытки решать проблему с деньгами.

Поскольку серьезный подход к делу является важной чертой характера людей, родившихся под этим созвездием, план, скорее всего, будет реализован.

Овнам следует искать возможности улучшения именно в мае, поскольку это лучшее время для получения прибыли. Однако у этого есть оборотная сторона: астрологи предупреждают, что в конце месяца не исключена необходимость серьезных затрат.

Характеристика Овнов

Это один из самых зажигательных знаков. Основные присущие Овну черты характера: харизма, инициатива, целеустремленность, энергичность, уверенность в себе, храбрость, сильная воля и независимость.

Будучи первым знаком зодиака, Овны любят инициировать и нырять с головой в то, чем они увлечены. Отчасти это связано с влиянием Марса. Как планета желаний, действий, войн и тепла, Марс отвечает за многие черты, которые присущи Овнам.

Его стихия - огонь, символ - баран, летящий через бездну. Камни-талисманы: рубин и бриллиант, а также циркон и цитрин.