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Знаки Зодиака, у которых подкосится здоровье на этой неделе. Берегитесь сложных времен!

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Понедельник 06 марта 2023 06:30
Знаки Зодиака, у которых подкосится здоровье на этой неделе. Берегитесь сложных времен! Гороскоп 2023 (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю, с 6 по 12 марта, предупреждает несколько знаков Зодиака, что они могут столкнуться с рядом проблем со здоровьем и не только.

Об этом сообщает SlovoFraza.

Овен

На этой неделе возможно много сильных эмоций и энергии, но справляться с вызовами придется с холодной головой. Будьте внимательны к эмоциям, не принимайте скорых решений, постарайтесь не ссориться и не скандалить.

Напряжение и стресс могут отразиться на здоровье, поэтому поищите способы быстрого расслабления. В личной жизни проявите терпение и внимание, ведь время будет достаточно конфликтным.

Рак

Начало весны принесет сложности - прежде всего в личной жизни. Но не стоит отчаиваться, вы сможете найти удачное решение.

В начале недели вы можете чувствовать себя утомленными, поэтому все важные дела смело переносите на вторую часть недели и постарайтесь отдохнуть. Возможно, вам следует изменить график, чтобы уменьшить нагрузку, и сберечь здоровье.

Рыбы

На этой неделе ситуация может быть немного напряженной, и вы почувствуете себя неуверенно в некоторых ситуациях. Придется быстро принимать решения и адаптироваться к изменениям.

В личной жизни могут быть переживания и неожиданные события. Старайтесь больше отдыхать, чтобы стресс и усталость вас не выбили из колеи и не подорвали хрупкое здоровье.

Раньше мы писали о знаках Зодиака, для которых скоро наступит переломный момент.

Также узнайте, кто из знаков Зодиака способен на измену.

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