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Знаки Зодиака, которые охватит успехом уже совсем скоро. А вы есть среди избранных?

Фото: Гороскоп с 21 по 27 ноября (unsplash)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю, с 21 по 27 ноября, расскажет, кому из двенадцати знаков Зодиака больше всего повезет.

Прогноз для каждого знака Зодиака дала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.

Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Рак

Это время благоприятно для проведения экспериментов и секретных опытов, для принятия серьезных решений, укрепления собственного авторитета, решения запутанных ситуаций. При этом возможны конфликты из-за чрезмерной прямолинейности, саркастичности, уязвимости. Аккуратно с алкоголем, это может привести к плачевным результатам.

Дева

Все начинания для представителей знака Зодиака будут удаваться. У Дев обострится чувство справедливости, порождающее желание постоять за друзей, защитить их. Вашему окружению присущи стремительность и необдуманность поступков, а высказывания ваших друзей подчас слишком прямолинейны.

Стрелец

Астролог уверена, что это ваше время, поэтому проявите себя по полной. Благоприятно для сотрудничества с иностранными фирмами, вложений в зарубежные банки, предприятия, фирмы.

Кроме того, мы писали, какие знаки Зодиака неожиданно разбогатеют в ноябре.

Также читайте, какое животное по Восточному гороскопу станет символом 2023 года и что ждет всех нас.

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