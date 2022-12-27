Знаки Зодиака, которые преломят свою судьбу до конца 2022 года: хватайтесь за шанс

Телец

Старайтесь не ругать себя за прошлые ошибки и в целом – отпустите свое прошлое. Вам ведь понадобятся все силы – ожидается шквал задач и проблем в делах и работе. К счастью, вы сможете пережить эту бурю.

Астрологи советуют правильно расставить приоритеты, чтобы последние дни были благоприятными. В конце года вы можете встретить людей, которые вам помогут и поддержат.

Дева

Уделите на этой неделе особое внимание своему здоровью и постарайтесь встретить 2023 год в хорошем настроении. Эта неделя может стать отправной точкой в новую жизнь, хотя такой она может и не казаться.

Могут происходить скрытые процессы в жизни Дев, последствия которых станут судьбоносными. А жизнь точно уже не будет такой, как в прошлом.

Скорпион

Для удачной встречи нового года вам следует перестать жаловаться на жизнь. Прислушивайтесь и присматривайтесь в последние дни года ко всему, что может иметь хоть какое-то значение для успеха.

Скорпионам следует цепляться за любые возможности, чтобы 1 января не о чем было сожалеть. Последняя неделя станет очень важной.

Водолей

Астрологи говорят, что ваша жизнь может очень быстро и неожиданно измениться. Но будьте очень осторожны – если изменения будут казаться очень благоприятными – ищите подводные камни. Если все будет казаться в отрицательном свете – подождите и ищите что-нибудь в этом хорошего.

Спешка станет главным врагом Водолеев в последние дни года и в первый день января. Лучше взгляните на все со стороны и уделите время незаконченным делам.