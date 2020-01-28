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Ці знаки Зодіаку збагатяться на початку лютого: точний прогноз

STYLERЖиття    28.01.2020 - 06:34
Ці знаки Зодіаку збагатяться на початку лютого: точний прогноз
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на лютий 2020 - Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які розбагатіють

Гороскоп на 2020 рік обіцяє деяким знакам Зодіаку фінансову удачу вже в перших числах лютого. Відомий астролог Павло Глоба назвав чотири знака Зодіаку, яким на початку останнього місяця зими пощастить з грошима.

Овен

У Овна в руках все буде кипіти на початку лютого - для нього немає нічого неможливого. Його енергія, цілеспрямованість і лідерські задатки дозволять з легкістю здійснити те, за що в інший час він не став би навіть братися. Така ініціативність обов'язково принесе плоди у вигляді банкнот.

Рак

Для Раку настане час по-справжньому грандіозних звершень. У нього буде достатньо рішучості, сміливості, професіоналізму і разом з тим необхідної обережності, щоб обігнати конкурентів і стрімко вийти на новий рівень, як в посаді, так і зарплаті, преміях та інших заохоченнях.

Лев

Лев стане центром тяжіння для оточення. За бажання він здатний підкорити своєю чарівністю всіх, а заодно і заручитися на майбутнє підтримкою людей, від яких залежить його кар'єра і зарплата. Початок лютого - відмінний час для налагодження корисних знайомств.

Стрілець

Стрілець на початку лютого 2020 буде демонструвати колегам і начальству свої кращі сторони й професійні таланти Це відмінний період для того, щоб робити кар'єру, заводити корисні знайомства і заручитися підтримкою вищих.

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