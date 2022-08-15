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Знаки Зодіаку, названі улюбленцями Фортуни: кому пощастить вже сьогодні-завтра

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 15 по 21 серпня 2022 розповість про три знаки Зодіаку, які стануть головними везунчиками цього тижня. У грошах, коханні, фінансах - щастя може прийти раптово, ви навіть оговтатися не встигнете.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Лев - головний везунчик тижня

На думку астролога, Леви на цьому тижні - улюбленці Фортуни. Удача їх чекає у всьому, особливо в питаннях юриспруденції, навчання, у вирішенні питань, пов'язаних з іноземцями.

Однак потрібно акуратно інвестувати гроші. Особливо не ризикуйте чужими грошима.

Риби зможуть підзаробити

Астролог вважає, що Риби знайдуть нове джерело підробітку і отримання додаткових доходів.

Але виникне інша проблема: як бути з дітьми і перебувати на роботі одночасно. Вихід є, експерт радить вам обговорити варіант дистанційки, що допоможе вирішити дану проблему.

Рак зустріне кохання

Раки можуть зустріти в дорозі свою долю. Цікаво, що це буде любов з першого погляду, але ви можете про неї так і не зізнатися.

Крім того, на цьому тижні зверніть увагу на інженерні комунікації в будинку. Щось може вийти з ладу, будьте обережні.

Раніше астролог дала повний прогноз для всіх дванадцяти знаків Зодіаку на цей тиждень.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку вважаються найзлішими і навіть небезпечними.

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