Знаки Зодіаку, названі улюбленцями Фортуни: кому пощастить вже сьогодні-завтра

Лев - головний везунчик тижня

На думку астролога, Леви на цьому тижні - улюбленці Фортуни. Удача їх чекає у всьому, особливо в питаннях юриспруденції, навчання, у вирішенні питань, пов'язаних з іноземцями.

Однак потрібно акуратно інвестувати гроші. Особливо не ризикуйте чужими грошима.

Риби зможуть підзаробити

Астролог вважає, що Риби знайдуть нове джерело підробітку і отримання додаткових доходів.

Але виникне інша проблема: як бути з дітьми і перебувати на роботі одночасно. Вихід є, експерт радить вам обговорити варіант дистанційки, що допоможе вирішити дану проблему.

Рак зустріне кохання

Раки можуть зустріти в дорозі свою долю. Цікаво, що це буде любов з першого погляду, але ви можете про неї так і не зізнатися.

Крім того, на цьому тижні зверніть увагу на інженерні комунікації в будинку. Щось може вийти з ладу, будьте обережні.