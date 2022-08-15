Знаки Зодіаку, названі улюбленцями Фортуни: кому пощастить вже сьогодні-завтра
Гороскоп з 15 по 21 серпня 2022 розповість про три знаки Зодіаку, які стануть головними везунчиками цього тижня. У грошах, коханні, фінансах - щастя може прийти раптово, ви навіть оговтатися не встигнете.
Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.
Лев - головний везунчик тижня
На думку астролога, Леви на цьому тижні - улюбленці Фортуни. Удача їх чекає у всьому, особливо в питаннях юриспруденції, навчання, у вирішенні питань, пов'язаних з іноземцями.
Однак потрібно акуратно інвестувати гроші. Особливо не ризикуйте чужими грошима.
Риби зможуть підзаробити
Астролог вважає, що Риби знайдуть нове джерело підробітку і отримання додаткових доходів.
Але виникне інша проблема: як бути з дітьми і перебувати на роботі одночасно. Вихід є, експерт радить вам обговорити варіант дистанційки, що допоможе вирішити дану проблему.
Рак зустріне кохання
Раки можуть зустріти в дорозі свою долю. Цікаво, що це буде любов з першого погляду, але ви можете про неї так і не зізнатися.
Крім того, на цьому тижні зверніть увагу на інженерні комунікації в будинку. Щось може вийти з ладу, будьте обережні.
Раніше астролог дала повний прогноз для всіх дванадцяти знаків Зодіаку на цей тиждень.
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