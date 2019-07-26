Знаки Зодіаку, яким крупно повезе на вихідних: прогноз астролога

Гороскоп на вихідні - 27 і 28 липня - обіцяє удачу та успіх для деяких знаків Зодіаку. Кому саме пощастить у найближчі дні - розповів відомий астролог Павло Глоба.

Овен

Овни проведуть вихідні в активному режимі. Багато хто вирушить в поїздку або зустріне гостей здалеку. Також слід більше часу присвятити родині.

Телець

Тельців на вихідних порадують відмінні новини. При цьому очікується багато витрат, які, однак, будуть приємними - ви витратите гроші, наприклад, на довгоочікуваний відпочинок, подорож і т. д.

Близнюки

Ви отримаєте підтримку друзів, можливо, мова піде про нові проекти або про нову роботу. В цілому вихідні будуть метушливими і нервовими.

Рак

На вихідних Раки можуть розраховувати на прогрес у важливих справах і на пристойні гроші. Але разом з припливом фінансів вас чекають і великі витрати. Щоправда, будь-які витрати нівелюються зустріччю з хорошими людьми і подорожжю.

Лев

Левам зірки радять бути уважнішими до партнерів, як романтичних, так і ділових, оскільки непорозуміння у відносинах найсумнішим чином відіб'ються на багатьох аспектах вже в серпні.

Діва

Діви на вихідних зіткнутися з багатьма перешкодами. Можливі конфлікти з близькими і погане самопочуття. Суботу доведеться присвятити справам побуту і сім'ї, а ось в неділю зірки обіцяють вам гарний та заслужений відпочинок.

Терези

Терези зіткнуться з критикою і протидією опонентів. Втім, не всі налаштовані критично, і хтось обов'язково надасть підтримку і вона виявиться дуже доречною. Вам доведеться розриватися між різними справами, а також спішно вирушати в поїздку.

Гороскоп на вихідні (колаж: РБК-Україна)

Скорпіон

В суботу вам доведеться досить складно - не все буде виходити так, як ви планували і мріяли. В цілому вихідні принесуть різкий занепад сил і їх краще провести спокійно, а якщо це не вийде, то постарайтеся хоча б висипатися.

Стрілець

Стрільці на вихідних впритул займуться справами дітей, можливі якісь новини особистого плану. Відпочити не вдасться - доведеться зустрічатися з різними людьми та обговорювати плани на майбутнє.

Козеріг

Вихідні у Козерогів намічаються спокійні і романтичні. Правда, доведеться вирішити кілька питань, пов'язаних зі справами, які довгий час залишалися "на потім".

Водолій

Водолії проведуть вихідні спокійно. Субота буде присвячена справам сімейним. А в неділю ви відправитеся в поїздку: вас чекають нові знайомства, побачення і разом з тим великі витрати.

Риби

До Риб на вихідних припливуть пристойні гроші, але, на жаль, тут же і попливуть. Можлива також чудова поїздка і, швидше за все, вона пов'язана з відпочинком у колі близьких і рідних.

Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яким не щастить з фінансами.