Знаки Зодіаку, яких зовсім скоро може засипати грошима

Овен

Про фінансову сферу можна не турбуватися, в тому випадку, якщо ви вже визначили для себе чіткий план заробітку. Вас може хтось зачепити серед колег.

У Овнів буде насичений тиждень в плані відносин. Тому у деяких Овнів може зіпсуватися репутація на цьому ґрунті.

Діва

У вас, ймовірно, з'явиться додаткове джерело доходів.

При цьому Дівам небажано починати судові справи. Так само вас можуть несподівано відправити у відрядження, в яке ви дуже не захочете їхати.

Риби

Риби знайдуть нове джерело підробітку і отримання додаткових доходів. Але ви станете з проблемою віч-на-віч: як бути з дітьми і перебувати на роботі одночасно.

Ви можете обговорити варіант дистанційки, що допоможе вирішити дану проблему.