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Знаки Зодіаку, яких зовсім скоро може засипати грошима

Фото: Гороскоп 2022 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень з 16 по 21 серпня 2022 розповість, кому зі знаків Зодіаку може сильно пощастити з фінансами в цей період.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Овен

Про фінансову сферу можна не турбуватися, в тому випадку, якщо ви вже визначили для себе чіткий план заробітку. Вас може хтось зачепити серед колег.

У Овнів буде насичений тиждень в плані відносин. Тому у деяких Овнів може зіпсуватися репутація на цьому ґрунті.

Діва

У вас, ймовірно, з'явиться додаткове джерело доходів.

При цьому Дівам небажано починати судові справи. Так само вас можуть несподівано відправити у відрядження, в яке ви дуже не захочете їхати.

Риби

Риби знайдуть нове джерело підробітку і отримання додаткових доходів. Але ви станете з проблемою віч-на-віч: як бути з дітьми і перебувати на роботі одночасно.

Ви можете обговорити варіант дистанційки, що допоможе вирішити дану проблему.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку вважаються самими злими і навіть небезпечними.

Також астролог поділилася гороскопом на тиждень для всіх знаків Зодіаку.

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