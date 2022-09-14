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Знаки Зодіаку, які можуть скоро втрапити в халепу: кому не пощастить

Колаж РБК-Україна: Гороскоп 2022
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на найближчі дні розповість про три знаки Зодіаку, які до кінця цього тижня, з 14 по 18 вересня чекають не найкращі дні.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменита астрологиня Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Телець

Переїдання та алкоголь можуть викликати ускладнення здоров'я на цьому тижні, в цілому вам потрібно уважно поставитися до себе на цьому тижні та при будь-яких захворюваннях звернутися до лікаря.

Терези

На Терезів може напасти апетит на цьому тижні, а все через з'ясування стосунків з партнерами. Вам потрібно заспокоїтися і перестати заїдати негатив. Будьте обережні за кордоном, можуть бути порушення або двоїсті ситуації.

Водолій

Водоліям на цьому тижні потрібно поберегти себе і не лізти в ризикові ситуації, в тому числі й бізнесові. Можуть бути великі втрати фінансів, шантаж і обман. Хтось може заволодіти вашим майном не зовсім чесним шляхом. Не слухайте плітки та абстрагуйтеся від неприємних звісток.

Раніше ми писали про знаки Зодіаку, які вже скоро зможуть підзаробити.

Також читайте, які неприємності всім нам може принести ретроградний Меркурій у вересні 2022.

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