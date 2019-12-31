Ці знаки Зодіаку здійснять усі бажання, загадані в новорічну ніч

Гороскоп 2020 обіцяє деяким знакам Зодіаку багато приємних сюрпризів. Відомий астролог Павло Глоба в своєму прогнозі назвав чотирьох представників зодіакального кола, яким обов'язково варто загадати бажання під бій курантів. Всі їх найпотаємніші мрії і думки, направлені у Всесвіт, мають відмінні шанси реалізуватися в 2020 році.

Близнюки

Найзаповітніші і неймовірні бажання Близнюків можуть втілитися в життя вже в січні 2020 року. Астролог рекомендує представникам знака мислити позитивно, відганяючи від себе негатив. Оптимістичний настрій як магнітом буде притягувати Близнюкам успіх та позитивну енергію, здатну допомогти у виконанні задуманого.

Леви

Будь-яке бажання, загадане під новорічний бій курантів збудеться і у представників цього знаку. Астролог рекомендує Левам прислухатися до власних відчуттів і внутрішньому чуття, щоб загадати в новорічну ніч найважливіше бажання. І з 1 січня 2020 року можна сміливо йти вперед до здійснення задуманого.

Козероги

Наступаючий рік принесе людям, народженим під цим знаком, багато чудес. Всі проблеми будуть вирішуватися ніби самі по собі. Позитивні зміни відбудуться в кар'єрі і в особистому житті Козерогів. Павло Глоба радить у новорічну ніч не обмежуватися якимось одним бажанням, адже сам Всесвіт буде сприяти в 2020 році цьому знаку Зодіаку.

Риби

Рибам також пощастить у 2020 році, і не в останню чергу це пов'язано із загаданим в новорічну ніч заповітним бажанням. Астролог рекомендує Рибам в новому році зосередитися на собі і побільше балувати себе коханих, робити приємні покупки, відпочивати, влаштовувати особисті свята.