Знак Зодіаку, який може зустріти свою долю вже сьогодні-завтра

Цей знак - Близнюки!

Астролог прогнозує представникам знака Зодіаку кохання на відстані або численні любовні побачення, зв'язки в поїздках.

Ймовірний навіть інтимний зв'язок з приятелем. Можливо, любовні відносини з молодшою за віком людиною.

"У Близнюків в серпні 2022 значно зросте роль спілкування, може змінитися приятельське оточення. Залежно від аспектації спілкування може бути легким або приносити труднощі. Ви зав'яжете корисні знайомства, зв'язки", - додала астролог.

Цей період відзначений низкою більш-менш великих переміщень, поїздок, які відіграють певну роль для майбутнього.

"Ви спробуєте оптимізувати себе. У серпні 2022 буде досить велике коло спілкування, в порівнянні з минулим періодом", - прогнозує Аріна Артуровна.

Є вказівки на отримання легкої, приємної роботи або захопленість улюбленим заняттям. Творчий підхід до роботи та оцінка результатів праці людини з боку впливових осіб. Можливе придбання особливого статусу на роботі.

Будуть і небезпечні моменти

Ймовірна таємна ворожнеча з ким-небудь, заздрість, інтриги.

"Вас можуть вигнати звідкись або так само може бути добровільне вигнання, прагнення до усамітнення, життя вдалині, добровільно-примусова зміна місця проживання, еміграція, період важких випробувань морального і фізичного плану, які потрібно пройти з честю і без втрат", - підсумувала експерт.