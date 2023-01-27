Находка одна на миллиард! Ученые показали редкого бронированного динозавра с шипами (фото)

Чем уникальна эта находка

Остатки доисторического существа Borealopelta markmitchelli нашли в 2017 году, спустя миллионы лет после его смерти. Этот бронированный динозавр настолько прекрасно сохранился, что мы можем увидеть, как он выглядел в жизни.

Почти все животное - кожа, панцирь, шипы вдоль его боков, большая часть его тела и ног, даже лицо - пережили окаменение. По словам доктора Дональда Хендерсона из Королевского музея Тирелла, это находка одна в миллиард.

Этот динозавр является важным ключом к пониманию аспектов экологии раннего мелового периода. Он показывает, как этот вид мог существовать в своей среде. Ученые изучили его анатомию, броню и даже то, что он кушал в последние дни.

Глава динозавра все еще частично покрыта горной породой, в которой ее обнаружили (фото: Royal Tyrrell Museum of Palaeontology)

Находку обнаружили на морской шахте на северо-востоке Альберты, Канада. Окаменелости были в горной породе. Исследователям понадобилось 14 дней, чтобы раскопать находку и отправить огромными блоками в музей.

Старшему технику Марку Митчеллу поручили отделить окаменелость от камня. Он тратил семь часов в день в течение пяти с половиной лет. Это заняло у него потрясающие 7000 часов. Из-за продолжительности времени и качества его работы этот динозавр был назван в его честь (он "Митчелл" в Borealopelta markmitchelli).

Что известно о динозавре с шипами

Бореалопельта - это нодозавр, то есть род травоядных динозавров, имевших панцирь из костяных пластин, которые попеременно с "узелками" образовали своего рода броню на спине. Это животное населяло Северную Америку 112-110 миллионов лет назад.

Ученые очень удивились, найдя его останки на морском дне, поскольку это был наземный динозавр. Исследователи подозревают, что его тушу могло перенести из реки в море во время наводнения.

Вот так выглядел бронированный динозавр (фото: Royal Tyrrell Museum of Palaeontology)

"Мы видим, что он погрузился в воду на глубину более 50 метров, потому что он сохранился с помощью особого минерала под названием глауконит. И он образуется только при низких температурах в воде на глубине более 50 метров", - пояснил Хендерсон.

По словам ученого, совпал целый ряд благоприятных условий, позволивших сохранить останки динозавра почти в первозданном виде.

Исследователи определили, что животное использовало контрастное затенение, то есть окрас его тела был темнее сверху и сужался к более светлому брюху.

Эту стратегию сегодня используют многие виды, чтобы укрыться от хищников. Но такая особенность свойственна малым животным, а не гигантам.

Вес этого вида динозавров примерно 1300 кг, а длиной они были около 5,5 метров. И все же, кажется, это животное также нуждалось в камуфляже, чтобы выжить в меловом периоде.

Сохранившиеся лапы животного (фото: Royal Tyrrell Museum of Palaeontology

Ученые предполагают, что шипы, возможно, не были защитными. Вместо этого они, вероятно, были для демонстрации - способ привлечь партнера.

Однако интенсивное изучение анатомии этой окаменелости не выяснило ее пола.

Также ученые определили, что Borealopelta в последние мгновения жизни ел листья папоротника, а также грыз древесные стебли и проглатывал сожженные фрагменты растений.

Поперечный разрез одного стебля имел кольца роста, что указывали на период с поздней весны до середины лета. Именно в это время погиб этот динозавр.