Як назвати дитину у 2022 році: найщасливіші імена для хлопчиків і дівчаток

Але існують деякі імена, на які слід звернути увагу у Рік Синього Водяного Тигра в першу чергу. Адже, за словами психологів і астрологів, саме вони є найщасливішими.

Які імена вибрати для хлопчиків і дівчаток, які народяться у 2022 році? Звісно, існує безліч варіантів. Особливо сьогодні, коли батьки стараються давати своїм дітям незвичні чи рідкісні імена.

Пропонуємо і вам ознайомитися з варіантами найщасливіших імен для діток, народжених в 2022-му.

Топ-10 імен для хлопчиків у 2022 році:

Олександр

Артем

Богдан

Володимир

Максим

Михайло

Ярослав

Данило

Василь

Марк

Топ-10 імен для дівчаток у 2022 році:

Христина

Ольга

Ксенія

Анастасія

Кіра

Дар'я

Олександра

Яна

Тетяна

Ніколь

Додамо, що основними якостями дітей, які з'являться на світ у 2022 році, стануть відважність, хоробрість і доброта.

Вони завжди будуть готові йти на ризик заради справедливості і захисту слабких.

Під знаком Тигра народилися багато революціонерів, воєначальників і просто прекрасних й успішних керівників.

Як називають дітей в Україні сьогодні?

Сьогодні найпопулярніші імена, які дають батьки своїм новонародженим дітям-хлопчикам, це: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.

Дівчаток українці називають найчастіше Аннами, Софійками, Маріями, Вікторіями. Також популярні імена Дар’я, Вероніка і Поліна.

Вибір ім’я дитини - право батьків. Хтось у цьому питанні женеться за екзотикою, хтось слідує національним традиціям.

Однак пам'ятайте: усі вище перечислені імена своїм дітям варто давати лише у тому випадку, якщо вони подобаються перш за все вам - майбутнім батькам.