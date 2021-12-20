Як назвати дитину у 2022 році: найщасливіші імена для хлопчиків і дівчаток
Які імена вибрати для хлопчиків і дівчаток, які народяться у 2022 році? Звісно, існує безліч варіантів. Особливо сьогодні, коли батьки стараються давати своїм дітям незвичні чи рідкісні імена.
Але існують деякі імена, на які слід звернути увагу у Рік Синього Водяного Тигра в першу чергу. Адже, за словами психологів і астрологів, саме вони є найщасливішими.
Пропонуємо і вам ознайомитися з варіантами найщасливіших імен для діток, народжених в 2022-му.
Топ-10 імен для хлопчиків у 2022 році:
- Олександр
- Артем
- Богдан
- Володимир
- Максим
- Михайло
- Ярослав
- Данило
- Василь
- Марк
Топ-10 імен для дівчаток у 2022 році:
- Христина
- Ольга
- Ксенія
- Анастасія
- Кіра
- Дар'я
- Олександра
- Яна
- Тетяна
- Ніколь
Додамо, що основними якостями дітей, які з'являться на світ у 2022 році, стануть відважність, хоробрість і доброта.
Вони завжди будуть готові йти на ризик заради справедливості і захисту слабких.
Під знаком Тигра народилися багато революціонерів, воєначальників і просто прекрасних й успішних керівників.
Як називають дітей в Україні сьогодні?
Сьогодні найпопулярніші імена, які дають батьки своїм новонародженим дітям-хлопчикам, це: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.
Дівчаток українці називають найчастіше Аннами, Софійками, Маріями, Вікторіями. Також популярні імена Дар’я, Вероніка і Поліна.
Вибір ім’я дитини - право батьків. Хтось у цьому питанні женеться за екзотикою, хтось слідує національним традиціям.
Однак пам'ятайте: усі вище перечислені імена своїм дітям варто давати лише у тому випадку, якщо вони подобаються перш за все вам - майбутнім батькам.
Нагадаємо, нещодавно психолог назвала просту звичку, яка може зруйнувати найміцніші стосунки.