"Знаем и побогаче". Соня Морозюк рассказала о первом знакомстве с Гринкевичем и его семьей

Украинская художница Соня Морозюк, которая была обручена с Романом Гринкевичем, рассказала откровенно об их отношениях после скандала с его коррупционными делами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью 25-летней художницы Дмитрию Гордону.
Как рассказала экс-невеста, подозреваемого в коррупции Романа, она во время полномасштабного вторжения привлекала разные фонды для помощи армии и была приглашена на один ивент в Ужгороде.
"Там был аукцион и моя картина была продана за четыре тысячи долларов. Романа там не было, была его семья, но через некоторое время он написал мне в Instagram и поблагодарил за участие и помощь", - рассказала Соня.
По ее словам, они некоторое время с ним переписывались, но затем перестали. Затем он пригласил ее на день рождения, она заехала туда "на полчаса" и они стали общаться уже в офлайне. Затем они стали встречаться.
"Да, он мне понравился, он открытый, искренний, добрый, внимательный, заботливый", - рассказала художница.
Также Морозюк рассказала, что на дне рождения Романа она познакомилась с его родителями, они на нее произвели хорошее впечатление "любящих родителей".
По словам Сони, она не видела в семье того состояния, о "котором все писали статьи".
"За период наших отношений никаких машин и квартир не было приобретено. Он не производил впечатление состоятельного, знаем и побогаче", - сказала улыбаясь художница.
Напомним, в конце декабря прошлого года ДБР задержал одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.
В частности, он обвиняется в том, что предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы вернуть имущество.
ДБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.
Роман является одним из пяти подозреваемых, как и его отец, львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, в рамках дела о поставках одежды для ВСУ.
По решению суда Роман Гринкевич останется под стражей до 17 апреля. Однако размер залога уменьшили до 469 миллионов гривен.
Соня Морозюк бросила жениха, когда разгорелся скандал.
Кстати,дочь Гринкевича впервые отреагировала на ситуацию вокруг своей семьи.
Также группа Без Ограничений прокомментировала сотрудничество с фондом коррупционеров.