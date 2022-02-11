Що ми знаємо про Поліну - подругу "афериста з Тіндера": як вона виглядає зараз і чим займається (фото)

Хто така Поліна Царенкова

Хоч про дівчину і йшла мова в кінострічці, але сама вона закадрові коментарі не давала і своєю історією з творцями байопіка про Леваєва не ділилася.

"У фільмі не розповідається, чи знала вона про афери Саймона або була його жертвою. Сама вона поки не коментувала історію", - йдеться в короткій замітці журналу Холод.

Саймон представляв оточуючим Поліну як свою дівчину (скріншот: The Tinder Swindler)

До слова, серед відвідуваних Сайоном міст дійсно фігурує Санкт-Петербург.

Так, в кадр потрапив його закордонний паспорт з відміткою аеропорту Пулково.

Скріншот (holod.media)

Сама Поліна на особистій сторінці в Instagram була небагатослівна.

"Спасибі за вашу підтримку і любов. Може бути, скоро у мене з'явиться шанс розповісти про свою історію", - написала вона.

В цілому про саму дівчину відомо не так багато.

Так, інтернет-журнал BroDude пише, що хобі Поліни - верхова їзда, теніс і волейбол.

З 15 років Царенкова отримувала освіту в США.

За словами журналістів, вона працює в ювелірній компанії, а також будує кар'єру моделі.

На сторінці Поліни чимало фото в брендових вбраннях, на борту приватних авіа і знімки з бізнес-класу літаків.

Поліна активно ділиться особистими фото в соцмережі (фото: instagram.com/polina_tsarenkova)

На одному зі знімків дівчина зображена біля басейну. На фото зазначена геолокація - острів Міконос. Також стоїть дата - 2018 рік.

Примітно, що саме в цей період і відбувалися події, описані у фільмі The Tinder Swindler.

Саме у 2018 році на острові Міконос разом з Поліною і Саймоном відпочивала одна з жертв шахрая - мешканка Стокгольма Пернілла Сьохольм.

Їй він представив модель як свою дівчину.

Жінка щиро вважала себе подругою афериста, вона релаксувала і веселилася в його компанії, не підозрюючи, що її чекає попереду.

Що відомо про роман Поліни та Саймона

В інтерв'ю для видання Super Поліна поділилася подробицями відносин із Саймоном, які тривали 1 рік та 2 місяці. За словами дівчини, вона також стала жертвою афериста.

Пара познайомилася в Мюнхені, де навчалася Поліна, знову ж таки завдяки додатку Tinder.

Молоді люди подорожували світом і відпочивали на найкращих курортах, Леваєв платив за все зі своєї кишені, а про махінації бойфренда модель і не підозрювала.

Поліна та Саймон були разом понад рік (скриншот: The Tinder Swindler)

Навіть після публікації розгромної статті в Інтернет-виданні VG, де шахрая вивели на чисту воду, Поліна продовжувала йому вірити. Чоловік же звинувачував у всьому ворогів, і робив це дуже переконливо.

Дівчина запросила Леваєва до себе – до батьківського дому. І лише близькі люди відкрили їй очі на правду.

"Я зрозуміла, якої помилки припустилася, повіривши йому. Не можна зачаровуватися молодими людьми, що б вони не намагалися собою представляти. Тільки пізніше, коли я вже стала тверезо оцінювати те, що сталося, все стало на свої місця", - розповіла вона.

Хто такий Саймон Леваєв

Саймон Леваєв прикидався сином ізраїльського мільйонера радянського походження, власника компанії LLD Diamonds Льва Леваєва, і обманював десятки жінок по всьому світу.

Він закохував в себе жертв дарував їм дорогі подарунки. Пускав пил в очі видимістю розкішного життя, а потім виманював нечувані суми.

Жалісливі закохані дівчата набирали кредити в банках на десятки та навіть сотні тисяч доларів, щиро вважаючи, що рятують коханого від ворогів.

У цей час Саймон витрачав гроші співчутливої подруги на свою наступну жертву.

Насправді ж компанія LLD Diamonds ніякого відношення до Саймона Леваєва не має.

Саймон Леваєв (фото: vg.no)