Понадобится всего 12 минут: держите рецепт идеальной пиццы
Идеальный вариант приготовить вкусненького на выходные - пицца. На ее приготовление нужно всего 12 минут. А результат получите такой, как будто это блюдо от лучших итальянских поваров.
Рецептом поделился популярный фудблогер Алекс Миль в своем Instagram.
Ингредиенты:
Для приготовления вкусной пиццы вам понадобится:
- яйца - 2 шт.
- сметана - 6 ст. л.
- мука - 90 г
- соль
- растительное масло
- томатная паста - 30 г
- колбаса - 40 г
- помидор - 60 г
- шампиньон - 1 шт.
- твердый сыр или моцарелла - 50 г
Как готовить
Подготовьте начинку: порежьте помидор, шампиньон, колбасу и натрите сыр. Далее в тарелку разбейте яйца, добавьте сметану, муку и соль. Все смешайте венчиком до однородной массы.
Затем сковороду слегка смажьте растительным маслом. Перелейте массу на сковороду и разровняйте. Нанесите на тесто томатную пасту и разровняйте по всей поверхности.
Выложите начинку, как вам нравится. К примеру, сначала можно положить колбаску, затем помидор, шампиньон, и сверху присыпать сыром. Готовим на маленьком огне, под крышкой, примерно 10-12 минут. Приятного аппетита!
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