Понадобится всего 12 минут: держите рецепт идеальной пиццы

Идеальный вариант приготовить вкусненького на выходные - пицца. На ее приготовление нужно всего 12 минут. А результат получите такой, как будто это блюдо от лучших итальянских поваров.

Ингредиенты:

Для приготовления вкусной пиццы вам понадобится:

яйца - 2 шт.

сметана - 6 ст. л.

мука - 90 г

соль

растительное масло

томатная паста - 30 г

колбаса - 40 г

помидор - 60 г

шампиньон - 1 шт.

твердый сыр или моцарелла - 50 г

Как готовить

Подготовьте начинку: порежьте помидор, шампиньон, колбасу и натрите сыр. Далее в тарелку разбейте яйца, добавьте сметану, муку и соль. Все смешайте венчиком до однородной массы.

Затем сковороду слегка смажьте растительным маслом. Перелейте массу на сковороду и разровняйте. Нанесите на тесто томатную пасту и разровняйте по всей поверхности.

Выложите начинку, как вам нравится. К примеру, сначала можно положить колбаску, затем помидор, шампиньон, и сверху присыпать сыром. Готовим на маленьком огне, под крышкой, примерно 10-12 минут. Приятного аппетита!