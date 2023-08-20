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Понадобится всего 12 минут: держите рецепт идеальной пиццы

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Воскресенье 20 августа 2023 16:33
Понадобится всего 12 минут: держите рецепт идеальной пиццы Как быстро приготовить пиццу (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль
Эксперт: Алекс Миль

Идеальный вариант приготовить вкусненького на выходные - пицца. На ее приготовление нужно всего 12 минут. А результат получите такой, как будто это блюдо от лучших итальянских поваров.

Рецептом поделился популярный фудблогер Алекс Миль в своем Instagram.

Ингредиенты:

Для приготовления вкусной пиццы вам понадобится:

  • яйца - 2 шт.
  • сметана - 6 ст. л.
  • мука - 90 г
  • соль
  • растительное масло
  • томатная паста - 30 г
  • колбаса - 40 г
  • помидор - 60 г
  • шампиньон - 1 шт.
  • твердый сыр или моцарелла - 50 г

Как готовить

Подготовьте начинку: порежьте помидор, шампиньон, колбасу и натрите сыр. Далее в тарелку разбейте яйца, добавьте сметану, муку и соль. Все смешайте венчиком до однородной массы.

Затем сковороду слегка смажьте растительным маслом. Перелейте массу на сковороду и разровняйте. Нанесите на тесто томатную пасту и разровняйте по всей поверхности.

Выложите начинку, как вам нравится. К примеру, сначала можно положить колбаску, затем помидор, шампиньон, и сверху присыпать сыром. Готовим на маленьком огне, под крышкой, примерно 10-12 минут. Приятного аппетита!

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