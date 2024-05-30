Понадобится бутылка воды: стюардесса назвала лайфхак, который поможет быть в безопасности в отеле

Суть лайфхака

Стюардесса Эстер рассказала, как только она заселяется в отель, она использует уникальный метод, чтобы "проверить, нет ли никого под кроватью, не смотря".

Она бросает под кровать бутылку с водой. Если она не вылетает с другой стороны, возможно под кроватью кто-то есть.

Также она всегда ставит чемодан возле двери, чтобы слышать, если кто-то пытается попасть внутрь номера. Это может работать с любым большим предметом в комнате.

Она осматривает всю комнату каждый раз, когда возвращается, чтобы убедиться, что никто не прячется в номере.

По словам девушки однажды на ее коллегу напали, тогда кто-то был в гардеробе.

Дополнительные мероприятия

Категорически не стоит доставать ключ от вашей гостиницы в общественных местах. Обычно на ключах написано название гостиницы и номер вашей комнаты. Увидев это, незнакомец может изъявить желание проследить за вами.

Впускайте персонал в номер только после того, как точно убедиться, что это сотрудник отеля. Вы можете посмотреть в дверной глазок или спросить на рецепции о таком работнике.

Если в номере есть сейф, поместите туда ценные вещи, с которыми приехали. И хотя гостиничные сейфы не всегда надежны, это лучше, чем просто разложить вещи на видных местах.

Будьте осторожны в переполненных местах

Карманники любят работать в местах с интенсивным движением и где точно будет много туристов. Когда вы находитесь в толпе, вас легко можно толкнуть, и это облегчает карманникам условия, чтобы подобраться к вам и получить доступ к вашим ценностям.

Зоны с интенсивным движением, как правило, являются местами, где есть отвлекающие факторы. Независимо от того, находитесь ли вы на железнодорожном вокзале, пытаясь спланировать свое путешествие, делаете селфи на популярной туристической достопримечательности, вы, вероятно, будете дезориентированы или сосредоточены на чем-то другом.

Одна из самых распространенных тактик карманных краж называется "толкни и пойди". Один вор притворится, что случайно наткнулся на вас, а его сообщник очистит ваши карманы, пока вы отвлекаетесь