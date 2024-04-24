RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Понадобится только микроволновка: шеф-повар показал, как быстро почистить чеснок (видео)

Как быстро почистить чеснок в микроволновке (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Микроволновая печь - это незаменимый помощник на кухне. Мало кто знает, что такой прибор можно использовать для быстрой очистки чеснока.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу шеф-повара Анатолия Добровольского.

Детали способа

Нужно положить зубчики чеснока в миску и отправить ее в микроволновку на 15-20 секунд при максимальной мощности.

После чего достаньте тарелку и легко снимите чесночную шелуху. Шеф-повар отметил, что такой способ действительно работает и может существенно ускорить приготовление пищи.

Как оказалось, с помощью такого способа можно чистить лук.

Чтобы очистить лук в микроволновке, нужно сделать следующее:

  • очистите лук от верхнего слоя кожуры
  • поместите лук в микроволновку
  • установите мощность микроволновки на 700 Вт
  • готовьте лук в течение 30 секунд
  • через 30 секунд кожура лука также легко отойдет

При нагревании в микроволновке клетки чеснока и лука разрываются, в результате чего кожица легко сдирается.

@dobrovolskyi_hchef Lifehack с гирляндой. #garlic #foodie оригинальный звук - Anatolii Dobrovolskyi

Как очистить в воде или в кастрюле

Отделите все зубчики от головки и сложите в тарелку. Все залейте холодной водой и оставьте примерно на полчаса.

За это время шелуха впитает жидкость и легко снимется.

Для второго способа возьмите кастрюлю с крышкой, положите зубчики чеснока и накройте крышкой. Кастрюлю хорошо потрясите несколько раз.

В результате шелуха отшелушится от чеснока.

Следует отметить, что такой способ не всегда работает, ведь многое зависит от силы, с которой человек трясет кастрюлю и самого чеснока.

Читайте РБК-Украина в Google News
мікрохвильовкамікрохвильова піч