Що означає, якщо в церкві згасла запалена вами свічка

Що означає згасла в церкві свічка (фото: pixabay)

В ПЦУ розповіли, чи варто непокоїтися через згаслу свічку

Коли в церкві раптово гасне запалена свічка, це вважається поганою прикметою. Багато хто засмучується, думає, що це не до добра. Православна церква України розповіла, чи варто непокоїтися через згаслу в храмі свічку.

Так, пресслужба ПЦУ заспокоїла українців, згасла свічка ніякого зла не несе. А якщо таке раптом сталося, символ віри і молитви можна запалити знову.

Свічка в церкві символізує божественне світло, правду, істину, що перемагає темряву гріха. Вона є нашою помічницею в молитві, сила якої не зменшується через згаслий вогонь.

"Запаліть свічку знову, якщо є таке бажання, але знайте: ваша турбота і любов про людину, за яку ви молитеся перед Господом, нікуди не зникає, коли гасне вогонь. Ніякого зла ми не робимо ані собі, ані ближнім, коли в наших руках від випадкового протягу погасне свічка", - пояснили в ПЦУ.

Полум'я свічки за церковним тлумаченням нагадує про сходження на апостолів Святого Духа у вигляді вогненних язиків, є символом віри й любові до Бога, Господньої благодаті, що освічує нам шлях у темряві та показує правильну дорогу.

"Церква підкреслює, що подібні забобони шкодять нашому духовному життю, пізнанню Господа та істинної віри... Пам'ятайте: усі негаразди та сумніви можна побороти молитвою до Господа та щирим каяттям. Забобони ж, навпаки, перекручують істину віру та породжують у душі страх, який і стає причиною негараздів", - додали в пресслужбі і порадили під час відвідування храму концентруватися на молитві й бажанні добра своїм близьким, на любові, чистій цілющій вірі у Господа.

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