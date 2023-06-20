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Сможет даже новичок. Как приготовить зефир дома

Как приготовить зефир (колаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Приготовить вкусный, нежный и воздушный зефир можно самостоятельно. Вам понадобится немного времени и ингредиентов.

Рецептом поделились в паблике "Вкусные рецепты блогеров" в Instagram.

Ингредиенты

Чтобы приготовить вкуснейший зефир, вам понадобятся.

  • холодная вода - 80 г
  • сахар - 220 г
  • агар - 8 г
  • фруктовое пюре, варенье или повидло - 200 г
  • яичные белки - 60 г (примерно из двух яиц)
  • лимонная кислота - 1/3 ч. л.
  • соль
  • сахар для белков - 50 г

Как готовить

Сначала нужно в сотейник налить воду, добавить пюре или
варенье, которое обязательно нужно перетереть через сито, агар и сахар.

Поставить на огонь, довести до кипения, постоянно помешивая. После того как сироп закипел, варить еще 4-5 минут.

Затем взбить яичные белки с лимонной кислотой и щепоткой соли до легкой пены, а затем постепенно насыпать сахар. Сбить все почти до стойких пиков.

Горячий сироп снять с огня и потихоньку вливать в белки,
при этом не переставая взбивать смесь.

Довести массу до густого состояния и переложить в кондитерский мешок. Масса очень быстро застывает.

Сформировать зефир и оставить на несколько часов для застывания. Затем соединить две половинки зефира и посыпать пудрой с кукурузным крахмалом. Готово.

Раньше мы писали о том, как приготовить "польское" мороженое.

Также читайте, как приготовить лучшее тесто для пиццы по рецепту шеф-повара Евгения Клопотенко.

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