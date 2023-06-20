Сможет даже новичок. Как приготовить зефир дома

Ингредиенты

Чтобы приготовить вкуснейший зефир, вам понадобятся.

холодная вода - 80 г

сахар - 220 г

агар - 8 г

фруктовое пюре, варенье или повидло - 200 г

яичные белки - 60 г (примерно из двух яиц)

лимонная кислота - 1/3 ч. л.

соль

сахар для белков - 50 г

Как готовить

Сначала нужно в сотейник налить воду, добавить пюре или

варенье, которое обязательно нужно перетереть через сито, агар и сахар.

Поставить на огонь, довести до кипения, постоянно помешивая. После того как сироп закипел, варить еще 4-5 минут.

Затем взбить яичные белки с лимонной кислотой и щепоткой соли до легкой пены, а затем постепенно насыпать сахар. Сбить все почти до стойких пиков.

Горячий сироп снять с огня и потихоньку вливать в белки,

при этом не переставая взбивать смесь.

Довести массу до густого состояния и переложить в кондитерский мешок. Масса очень быстро застывает.

Сформировать зефир и оставить на несколько часов для застывания. Затем соединить две половинки зефира и посыпать пудрой с кукурузным крахмалом. Готово.