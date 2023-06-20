Сможет даже новичок. Как приготовить зефир дома

Приготовить вкусный, нежный и воздушный зефир можно самостоятельно. Вам понадобится немного времени и ингредиентов.
Рецептом поделились в паблике "Вкусные рецепты блогеров" в Instagram.
Чтобы приготовить вкуснейший зефир, вам понадобятся.
Сначала нужно в сотейник налить воду, добавить пюре или
варенье, которое обязательно нужно перетереть через сито, агар и сахар.
Поставить на огонь, довести до кипения, постоянно помешивая. После того как сироп закипел, варить еще 4-5 минут.
Затем взбить яичные белки с лимонной кислотой и щепоткой соли до легкой пены, а затем постепенно насыпать сахар. Сбить все почти до стойких пиков.
Горячий сироп снять с огня и потихоньку вливать в белки,
при этом не переставая взбивать смесь.
Довести массу до густого состояния и переложить в кондитерский мешок. Масса очень быстро застывает.
Сформировать зефир и оставить на несколько часов для застывания. Затем соединить две половинки зефира и посыпать пудрой с кукурузным крахмалом. Готово.
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