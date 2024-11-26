Не смогла получить то, что хотела. Королевские эксперты неожиданно высказались о Меган Маркл

Меган Маркл стала частью королевской семьи в 2018 году после того, как вышла замуж за принца Гарри. Однако их жизнь в Британии продолжалась не так долго, как надеялись поклонники.

Жизнь Меган Маркл в королевской семье

По словам специалистов, жизнь с монархией оказалась для Меган совсем не такой, как она надеялась. Маркл и Гарри, как известно, отказались от королевских обязанностей менее чем через два года и уехали вместе с детьми в Калифорнию, США. Тогда пара заявила о том, что хочет стать финансово независимой и иметь большую приватность.

Однако, по мнению королевских специалистов, решение Меган отказаться от королевской жизни имело целый ряд причин, ключевая из которых - тот факт, что она не смогла получить желаемое.

"Я всегда считал, что Меган не понимает, что она никогда не сможет быть главной в королевской семье или даже заместителем главного", - говорит корреспондент BBC Дженни Бойт.

"Нет ничего плохого в желании полностью контролировать свою жизнь и отвечать за нее, но королевская семья - не место для реализации собственных амбиций", - также добавляет специалист.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году (фото: Getty Images)

В то время другой эксперт высказал свою точку зрения, заявив о том, что супруга Гарри никогда и не собиралась задерживаться в королевской семье. Фил Демпир сказал:

"Честно говоря, я не думаю, что она когда-либо собиралась оставаться в королевской семье. К сожалению, я думаю, что она была готова отпраздновать пышную свадьбу, которая стоила миллионы фунтов, но ее сердце никогда не принадлежало этому. Мне кажется, она всегда планировала уйти, и мы сейчас это видим".

Как известно, после выезда в США супруги поселились в особняке Монтесито вместе с дочерью Лилибет и сыном Арчи. Они начали свои рабочие проекты, включая документальные сериалы на Netflix.

Пара отказалась от королевских обязанностей в 2020-м (фото: Getty Images)

В настоящее время пара занялась развитием имиджа собственного бренда отдельно друг от друга. Эту новость ранее комментировал Рене Смит, основатель и директор PR-фирмы Atticism.

"Отдельные бренды действительно могут пойти им на пользу в долгосрочной перспективе. Конечно, это может повлечь за собой немало публичных спекуляций в краткосрочной перспективе. Но с точки зрения пиара такая ситуация поможет каждому из них создать отдельные бренды, которые будут лучше отражать их различные приоритеты и будут более согласованными с их отдельными аудиториями", - говорил специалист.