Не смывает унитаз? Вот какие модели смывают "содержимое" хуже всего

Влияние параметров на качество смыва

На эффективность смыва в унитазе влияют несколько ключевых факторов, каждый из которых может оказать существенное влияние на удобство использования. К числу таких факторов относятся система смыва, форма чаши и материал изготовления.

Система смыва. Каскадная или круговая система определяет, как вода распределяется по чаше и насколько эффективно она очищает ее поверхность. От этого зависит, нужно ли будет дополнительно чистить унитаз после каждого использования.

Каскадная или круговая система определяет, как вода распределяется по чаше и насколько эффективно она очищает ее поверхность. От этого зависит, нужно ли будет дополнительно чистить унитаз после каждого использования. Форма чаши. Воронковидная, тарельчатая или козырьковая форма чаши влияет на то, как вода смывает отходы и возникают ли брызги во время смыва.

Воронковидная, тарельчатая или козырьковая форма чаши влияет на то, как вода смывает отходы и возникают ли брызги во время смыва. Материал производства. Фарфор или фаянс имеют разную степень пористости, что влияет на то, насколько легко унитаз очищается и как долго он сохраняет чистоту без дополнительных усилий.

Выбирая унитаз, важно учитывать эти параметры, поскольку они определяют, насколько хорошо сантехника выполняет свои функции и как она вписывается в ваши бытовые нужды.

Виды систем смыва

Системы смыва унитазов бывают двух основных типов: каскадные и круговые.

Каскадный смыв обеспечивает долговечность и простоту в конструкции, но имеет один существенный недостаток: вода омывает только часть чаши, из-за чего остаются несмытые участки, требующие дополнительной очистки. Это может создавать дискомфорт и потребовать больше времени на уход за унитазом.

Круговой смыв экономно расходует воду, что является значительным преимуществом в условиях экономии ресурсов. Вода подается равномерно по всей чаше, что обеспечивает качественную очистку без образования брызг. К тому же такая система смыва значительно уменьшает потребность в частом обслуживании, поскольку остатки смываются полностью.

Круговая система смыва, хотя и стоит дороже, гораздо более эффективна и проста в обслуживании. Она обеспечивает надежный результат и гарантирует длительную эксплуатацию без лишних проблем.

Если унитаз плохо смывает, то поход в туалет лучше совершать в скафандре, чтоб не ощущать запах (фото: Pixabay.com)

Формы чаш унитазов и их особенности

Форма чаши унитаза оказывает непосредственное влияние на качество смыва и комфорт при использовании.

Воронковидная чаша отличается высокой эффективностью смыва, поскольку вода сразу попадает в центр, обеспечивая быструю и полную очистку. Однако есть риск образования брызг, что может создавать неудобства.

Тарельчатая чаша минимизирует риск брызг благодаря плоской поверхности, где вода накапливается перед тем, как быть смытой. Это уменьшает вероятность разбрызгивания, но одновременно способствует накоплению неприятных запахов и образованию налета, что требует регулярной очистки.

Козырьковая чаша является оптимальным вариантом, сочетающим преимущества предыдущих конструкций. Она обеспечивает качественный смыв, минимизируя риск брызг, и одновременно препятствует образованию неприятных запахов благодаря выпуклой задней стенке, способствующей лучшему отводу воды.

Выбирая форму чаши, учитывайте ваши требования к комфорту и гигиене, чтобы обеспечить максимальную эффективность и удобство при использовании унитаза.

Материалы изготовления унитазов и их влияние на качество

Материал изготовления унитаза играет немаловажную роль в обеспечении его долговечности, гигиеничности и легкости в обслуживании. Наиболее распространенными материалами являются фарфор и фаянс.

Фарфор имеет минимальное количество пор, что предотвращает проникновение влаги и загрязнений в поверхность. Это делает унитаз более гигиеническим и устойчивым к образованию налета и пятен. Благодаря этому фарфоровые унитазы легче очищать.

Фаянс является более ячеистым материалом, что делает его несколько менее устойчивым к загрязнениям и впитыванию запахов. Однако, современные модели фаянсовых унитазов оснащаются специальными защитными покрытиями, значительно уменьшающими этот недостаток.

Выводы: какой унитаз лучше смывает?

Лучший вариант: унитаз с круговой системой смыва и фарфоровой чашей. Этот вариант обеспечивает эффективный и равномерный смыв, минимальный расход воды, а также длительную чистоту благодаря гладкой поверхности фарфора, не впитывающей загрязнения и запахи.

Худший вариант: унитаз с каскадной системой смыва и фаянсовой чашей. Такая система не обеспечивает равномерную очистку всей чаши, оставляя загрязненные участки, а пористая структура фаянса способствует накоплению налета и неприятных запахов, что требует более частой очистки.