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Эта чудо-настойка поможет при инфекциях и артрите. Сделать ее может каждый

Суббота 31 августа 2024 16:22
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Эта чудо-настойка поможет при инфекциях и артрите. Сделать ее может каждый Как приготовить лечебную настойку (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Из золототысячника можно приготовить лечебную настойку, которая поможет при распространенных проблемах мочевыделительной и пищеварительной систем. Напиток рекомендуется при отеках и задержке воды в организме, инфекциях, а также при артрите.

Как сделать такую настойку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Что известно о золототысячнике?

Настойка золотарника - это водно-спиртовой экстракт, изготовленный из цветущей травы растения с латинским названием Solidago. В фитотерапии используют три вида растений: золотушник обыкновенный (S. virgaurea), золотушник поздний, также называемый гигантский золотушник (S. gigantea, иначе: S. serotina) и золотушник канадский (S. canadenssis). Первые два имеют особое значение в нашей стране.

Эти многолетние растения цветут желтым цветом и являются традиционным лекарственным сырьем. Из них готовят такие препараты как сироп, мед или настойка. Последний характеризуется значительной долговечностью, поэтому использовать его свойства можно до следующего травяного сезона.

Эта чудо-настойка поможет при инфекциях и артрите. Сделать ее может каждыйТак выглядит золототысячник (фото: wikipedia.org)

От чего помогает настойка золототысячника?

Настойка золотарника содержит многочисленные действующие вещества. К ним относятся противовоспалительные, мочегонные и болеутоляющие терпенгликозиды, а также дубильные вещества (оказывают вяжущее действие на слизистые и противодиарейные) и флавоноиды, уменьшающие проницаемость кровеносных сосудов.

Он также содержит противогрибковые тритерпеновые сапонины и полисахариды, поддерживающие микрофлору кишечника, тем самым стимулируя иммунную систему. Кроме того, эфирные масла и красители желтого каротина поддерживают здоровье кожи и хорошее зрение.

Благодаря этим свойствам настойку золототысячника используют при таких проблемах, как:

  • инфекции и воспаление мочевыводящих путей,
  • половые инфекции,
  • камни в почках,
  • гиперплазия простаты,
  • грибковые инфекции,
  • бактериальная диарея,
  • отеки ног и тела,
  • аутоиммунные заболевания, в том числе ревматические.

Наружно экстракты золототысячника используют для лечения ран и кожных инфекций, в том числе вызванных бактериями и патогенными грибами, такими как Candida albicans. Они также снимают воспалительные боли в суставах.

Противопоказания к лечению настойкой золототысячника

У настойки золототысячника имеются важные противопоказания. Они распространяются на все алкогольные напитки, которые нельзя употреблять беременным и кормящим грудью, а также детям и несовершеннолетним, а также тем, кто принимает лекарства, которые могут взаимодействовать с этанолом.

Сам золотарник нельзя употреблять будущим мамам и детям до 12 лет, а также людям с аллергией на растения из семейства сложноцветных. Пациентам с ингаляционной аллергией и астмой следует соблюдать осторожность.

Настойку и другие препараты из золототысячника не рекомендуют принимать при гипертонии, приеме мочегонных (отводных), а также при хронических воспалениях или почечной недостаточности. Также они не подходят при нарушениях кровообращения, являющихся следствием заболеваний этой системы.

Как приготовить настойку золототысячника?

Это можно сделать двумя способами в зависимости от формы сырья. Для этих двух настоек необходимо соблюдать различные дозировки.

Рецепт настойки свежей травы золототысячника:

100 г измельченной цветущей травы золототысячника нужно залить 0,4 л горячей водки. Емкость необходимо плотно закрыть и оставить в темном месте на 2 недели, затем процедить.

Обычно употребляют по 5-10 мл 3 раза в день или по 30 мл 1 раз в день.

Рецепт настойки золототысячника сухого:

50 г сухой измельченной травы золототысячника цветущего залить 0,75 л кипятка, накрыть крышкой и отставить на 30 мин. Травы отжать в ситечко и процедить настой через марлю. Добавьте в настой 0,5 л 96% спирта и отложите охлаждаться.

Затем настойку разлейте в темные стеклянные бутылки, укупорьте и оставьте на 2 недели.

Принимать следует по 20-30 капель на стакан воды 3 раза в день или по 30-60 капель на стакан 2 раза в день.

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