Эта чудо-настойка поможет при инфекциях и артрите. Сделать ее может каждый

Из золототысячника можно приготовить лечебную настойку, которая поможет при распространенных проблемах мочевыделительной и пищеварительной систем. Напиток рекомендуется при отеках и задержке воды в организме, инфекциях, а также при артрите.

Как сделать такую настойку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Что известно о золототысячнике?

Настойка золотарника - это водно-спиртовой экстракт, изготовленный из цветущей травы растения с латинским названием Solidago. В фитотерапии используют три вида растений: золотушник обыкновенный (S. virgaurea), золотушник поздний, также называемый гигантский золотушник (S. gigantea, иначе: S. serotina) и золотушник канадский (S. canadenssis). Первые два имеют особое значение в нашей стране.

Эти многолетние растения цветут желтым цветом и являются традиционным лекарственным сырьем. Из них готовят такие препараты как сироп, мед или настойка. Последний характеризуется значительной долговечностью, поэтому использовать его свойства можно до следующего травяного сезона.

Так выглядит золототысячник (фото: wikipedia.org)

От чего помогает настойка золототысячника?

Настойка золотарника содержит многочисленные действующие вещества. К ним относятся противовоспалительные, мочегонные и болеутоляющие терпенгликозиды, а также дубильные вещества (оказывают вяжущее действие на слизистые и противодиарейные) и флавоноиды, уменьшающие проницаемость кровеносных сосудов.

Он также содержит противогрибковые тритерпеновые сапонины и полисахариды, поддерживающие микрофлору кишечника, тем самым стимулируя иммунную систему. Кроме того, эфирные масла и красители желтого каротина поддерживают здоровье кожи и хорошее зрение.

Благодаря этим свойствам настойку золототысячника используют при таких проблемах, как:

инфекции и воспаление мочевыводящих путей,

половые инфекции,

камни в почках,

гиперплазия простаты,

грибковые инфекции,

бактериальная диарея,

отеки ног и тела,

аутоиммунные заболевания, в том числе ревматические.

Наружно экстракты золототысячника используют для лечения ран и кожных инфекций, в том числе вызванных бактериями и патогенными грибами, такими как Candida albicans. Они также снимают воспалительные боли в суставах.

Противопоказания к лечению настойкой золототысячника

У настойки золототысячника имеются важные противопоказания. Они распространяются на все алкогольные напитки, которые нельзя употреблять беременным и кормящим грудью, а также детям и несовершеннолетним, а также тем, кто принимает лекарства, которые могут взаимодействовать с этанолом.

Сам золотарник нельзя употреблять будущим мамам и детям до 12 лет, а также людям с аллергией на растения из семейства сложноцветных. Пациентам с ингаляционной аллергией и астмой следует соблюдать осторожность.

Настойку и другие препараты из золототысячника не рекомендуют принимать при гипертонии, приеме мочегонных (отводных), а также при хронических воспалениях или почечной недостаточности. Также они не подходят при нарушениях кровообращения, являющихся следствием заболеваний этой системы.

Как приготовить настойку золототысячника?

Это можно сделать двумя способами в зависимости от формы сырья. Для этих двух настоек необходимо соблюдать различные дозировки.

Рецепт настойки свежей травы золототысячника:

100 г измельченной цветущей травы золототысячника нужно залить 0,4 л горячей водки. Емкость необходимо плотно закрыть и оставить в темном месте на 2 недели, затем процедить.

Обычно употребляют по 5-10 мл 3 раза в день или по 30 мл 1 раз в день.

Рецепт настойки золототысячника сухого:

50 г сухой измельченной травы золототысячника цветущего залить 0,75 л кипятка, накрыть крышкой и отставить на 30 мин. Травы отжать в ситечко и процедить настой через марлю. Добавьте в настой 0,5 л 96% спирта и отложите охлаждаться.

Затем настойку разлейте в темные стеклянные бутылки, укупорьте и оставьте на 2 недели.

Принимать следует по 20-30 капель на стакан воды 3 раза в день или по 30-60 капель на стакан 2 раза в день.