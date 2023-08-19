Заберут или откажут: в ПФУ сделали важное уточнение по субсидиям

Субсидия - это государственные выплаты, с помощью которых можно покрыть расходы на коммунальные услуги. Тем не менее получать их могут лишь некоторые категории украинцев, а в некоторых случаях субсидию могут даже забрать.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

В каких случаях субсидию не назначат или заберут

Жилищная субсидия не назначается в случае, если:

кто-либо из состава домохозяйства в течение года перед месяцем обращения по назначению жилищной субсидии совершил покупку на сумму, превышающую 50 000 гривен

единоразово оплатил на эту сумму любые работы или услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья)

Однако если человек оформил кредит оплатой по частям на меньшую сумму, например 10 платежей на 10 000 гривен, субсидию назначат.

Что еще нужно знать

Субсидию могут также не назначать, если:

общая площадь жилого помещения превышает 130 квадратных метров для квартир, 230 квадратных метров - для частных домов

кто-либо из состава домохозяйства или член семьи на первое число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности более одного жилого помещения, кроме жилых помещений в общежитиях

кто-либо из состава домохозяйства или член семьи на первое число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете имеющиеся средства в сумме, превышающие 100 000 гривен или облигации внутреннего государственного займа на эту же сумму

любой из состава домохозяйства или член семьи имеет в собственности транспортное средство, подлежащее регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), и/или более одного транспортного средства, подлежащей государственной регистрации, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа)

в составе домохозяйства или семьи есть люди, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, и у них отсутствуют доходы

гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию уполномоченного органа или не уплачивает суммы к возврату, определенные уполномоченным органом

в случае просроченной более трех месяцев задолженности по оплате услуг, общая сумма которой превышает сорок не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен) на день обращения за назначением жилищной субсидии

в составе домохозяйства или в составе семьи есть люди, имеющие задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев