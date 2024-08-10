Уменьшите нагрузку на глаза. Как включить режим чтения в любом браузере: полезные лайфхаки

В эпоху цифровых технологий наши глаза испытывают значительную нагрузку из-за постоянного чтения с экранов. Чтобы снизить усталость и обеспечить комфортное восприятие текста, важно использовать специальные режимы чтения в браузерах. Эти функции помогают убрать лишние элементы и сосредоточиться на содержимом страницы.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge рассказывает, как включить режим чтения в разных браузерах.
Chrome, возможно, является самым популярным браузером на настольных компьютерах с большим отрывом, но в некоторых аспектах он все же отстает от своих конкурентов. Например, у него нет режима чтения, который был бы столь же удобным или хорошо продуманным, как на других браузерах.
Режим чтения доступен только в боковой панели, прижатой к краю окна браузера, хотя ее можно расширить до разумного размера.
Как запустить режим чтения в Chrome:
Android тоже поддерживает режим чтения. Хорошая новость в том, что он работает на всем Android, а не только в Chrome, так что вы можете использовать его где угодно.
Плохая новость заключается в том, что для его активации нужно установить отдельное приложение (Reading mode от Google), поэтому процесс получается более сложным, чем должен быть.
Запустите приложение и следуйте инструкциям. Во время настройки вы можете выбрать, как запускать режим чтения: с плитки в быстрых настройках, с плавающей кнопки или нажатием обеих кнопок регулировки громкости одновременно.
Когда страница открыта в Chrome, используйте выбранный вами ярлык для запуска режима чтения. В нижней части экрана вы можете настроить цвет или размер текста, или включить чтение вслух. После установки вы можете включить или выключить режим чтения, перейдя в Настройки, затем “Специальные возможности” и “Режим чтения”.
Еще один момент: упростить можно только определенные типы экранов, в основном простые статьи с текстом и изображениями. Но это значительно облегчает чтение контента на телефоне.
Safari помещает значок режима чтения (также называемого режимом просмотра чтения) прямо на панель инструментов. Оформление режима чтения в Safari особенно спартанское, и хотя есть некоторые варианты шрифтов и цветов, их не так много.
Как включить режим просмотра чтения в Apple Safari:
Функциональность не совсем такая же, как в Edge, Firefox или даже Chrome. Отдельно Safari может читать веб-страницы вслух (“Правка”, “Речь”) и сохранять их на потом (“Закладки”, “Добавить в список чтения”), но эта возможность не встроена в режим чтения.
Если вы хотите получить такой же чистый опыт на своем iPhone, Safari для iOS имеет те же функции, что и Safari для macOS, хотя и находится не совсем в том же месте.
Вы также можете выбрать автоматическое использование режима чтения на страницах, которые его поддерживают. В настройках iOS перейдите в "Приложения", затем "Safari” и “Читатель”, и включите “Все сайты”.
Edge построен на том же коде Chromium, что и Chrome, но у него лучше реализован режим чтения, который на самом деле называется "Погруженный режим чтения".
Он занимает весь экран, его легко включить и выключить, а кнопка для его активации всегда доступна на интерфейсе браузера (а не спрятана в меню). Также есть несколько способов его персонализации.
Как запустить режим чтения в Edge:
В Firefox режим чтения очень похож на тот, что есть в Microsoft Edge, так как включается нажатием на значок на адресной строке (похожий на страницу текста). Опять же, он занимает весь экран, заменяя читаемую вами статью.
Как включить режим чтения в Mozilla Firefox:
Если вас не устраивает ни один из этих вариантов, существует ряд сторонних дополнений для выполнения той же задачи. И Firefox, и Chrome имеют Tranquility Reader, который позволяет сохранять страницы для чтения в автономном режиме и добавляет больше гибкости со шрифтами и цветами.
Впечатляющим сторонним вариантом для Chrome является Reader View, который создает ощущение электронной книги и позволяет регулировать цвета, шрифты и интервалы.
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