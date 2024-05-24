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Уменьшат аппетит и помогут похудеть: диетолог ответила, какие продукты не вредят фигуре

Пятница 24 мая 2024 18:55
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Уменьшат аппетит и помогут похудеть: диетолог ответила, какие продукты не вредят фигуре Что есть, чтобы похудеть (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Женщины и мужчины, которые хотят похудеть, все чаще могут слышать об инъекционных препаратах, которые лечат диабет и способны снизить вес человека. Впрочем, не все они безопасны, поэтому рисковать здоровьем точно не стоит. Более того, существуют продукты, которые способны помочь в борьбе с лишним весом.

Что съесть, чтобы снизить аппетит и похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какие продукты помогут убрать живот

Так, диетолог Эмма Беккет рассказывала, что тем, кто хочет похудеть, не стоит отказываться от "хороших жиров". Речь идет о продуктах, помогающих организму производить необходимые для сжигания лишнего веса вещества.

В список попали:

  • авокадо
  • яйца
  • орехи.

Как сделать авокадо вкусным (фото: freepik.com)

Что есть для похудения (иллюстрация: freepik.com)

В чем польза авокадо, яиц и орехов

Авокадо богато полезными веществами. И они не только помогут похудеть. Авокадо дает сытость, улучшает работу сердца, контролирует диабет, оказывает положительное влияние на желудок и глаза. Кроме этого, люди, которые добавляют в свой рацион гуакамоле или другие блюда с этим продуктом, имеют большую защиту от онкологии.

А яйца способны снизить уровень резистентности к инсулину. Также они полезны для людей с анемией и тех, у кого высокий уровень холестерина в крови.

Орехи обогащают организм антиоксидантами и улучшают работу мозга. Кроме того, что они способны быстро насытить человека, они еще и улучшают настроение и содержат много омега-3 жирных кислот, которые очень полезны.

Напомним, недавно мы рассказывали,что добавить в воду, чтобы похудеть.

Кроме того, ранее стало известно, как приготовить полезный летний салат без майонеза.

Во время написания новости были использованы источники: сайты Diabetes.co.uk, Health, Nutrients, Eat This, Not That.

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