Уменьшат аппетит и помогут похудеть: диетолог ответила, какие продукты не вредят фигуре
Женщины и мужчины, которые хотят похудеть, все чаще могут слышать об инъекционных препаратах, которые лечат диабет и способны снизить вес человека. Впрочем, не все они безопасны, поэтому рисковать здоровьем точно не стоит. Более того, существуют продукты, которые способны помочь в борьбе с лишним весом.
Что съесть, чтобы снизить аппетит и похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
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Так, диетолог Эмма Беккет рассказывала, что тем, кто хочет похудеть, не стоит отказываться от "хороших жиров". Речь идет о продуктах, помогающих организму производить необходимые для сжигания лишнего веса вещества.
В список попали:
- авокадо
- яйца
- орехи.
Что есть для похудения (иллюстрация: freepik.com)
В чем польза авокадо, яиц и орехов
Авокадо богато полезными веществами. И они не только помогут похудеть. Авокадо дает сытость, улучшает работу сердца, контролирует диабет, оказывает положительное влияние на желудок и глаза. Кроме этого, люди, которые добавляют в свой рацион гуакамоле или другие блюда с этим продуктом, имеют большую защиту от онкологии.
А яйца способны снизить уровень резистентности к инсулину. Также они полезны для людей с анемией и тех, у кого высокий уровень холестерина в крови.
Орехи обогащают организм антиоксидантами и улучшают работу мозга. Кроме того, что они способны быстро насытить человека, они еще и улучшают настроение и содержат много омега-3 жирных кислот, которые очень полезны.
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Во время написания новости были использованы источники: сайты Diabetes.co.uk, Health, Nutrients, Eat This, Not That.