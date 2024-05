Зменшать апетит та допоможуть схуднути: дієтолог відповіла, які продукти не шкодять фігурі

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що додати у воду, аби схуднути.

Окрім цього, раніше стало відомо, як приготувати корисний літній салат без майонезу.

Під час написання новини було використано джерела: сайти Diabetes.co.uk, Health, Nutrients, Eat This, Not That.