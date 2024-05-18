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Вкуснющий летний салат для похудения: без вреда для фигуры и "химозного" майонеза

Суббота 18 мая 2024 14:12
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Вкуснющий летний салат для похудения: без вреда для фигуры и "химозного" майонеза Чем заменить майонез в салатах (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Летом и весной, когда начинается сезон овощей и зелени, особенно хочется полакомиться свеженьким и ароматным салатом. Но большинство рецептов предполагают добавление "химозного" майонеза, вредящего фигуре. Впрочем, существует очень простой рецепт вкусного салата.

Как приготовить летнюю закуску и чем заменить майонез, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Cookpad, "Википедия".

Для приготовления "быстрого" салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 4 помидора
  • 8 яиц
  • 400 граммов крабовых палочек
  • 1 банка кукурузы
  • несколько зубчиков чеснока
  • зелень (лук и укроп)
  • 1 стакан греческого йогурта
  • 1-2 ложки лимонной горчицы
  • сел и перец - по вкусу.

Начнем приготовление. Нарежьте сваренные яйца, крабовые палочки и томаты. Измельчите зелень и смешайте все это в большой кастрюле или миске, чтобы все продукты точно "объединились".

Затем добавляйте кукурузу, мелко нарезанный чеснок, греческий йогурт и соль с перцем. Такого салата, как отметила автор рецепта, хватает на много порций. Более того, вы можете самостоятельно изменить его составляющие.

"В такой салат можно добавить отварную или копченую курицу, вместо крабовых палочек. Также его можно подавать с сухариками, будет очень вкусно!", - добавила женщина, которая поделилась рецептом.

Вкуснющий летний салат для похудения: без вреда для фигуры и &quot;химозного&quot; майонезаМожет ли греческий йогурт заменить майонез (иллюстрация: freepik.com)

В чем польза греческого йогурта

Недаром этот продукт называют полезной альтернативой майонезу. Дело в том, что йогурт имеет немало преимуществ, среди которых:

  • высокое содержание белка, которое помогает дольше ощущать сытость, наращивать мышцы и улучшать метаболизм.
  • наличие пробиотиков, которые улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет и борются с вредными бактериями.
  • кальций и другие питательные вещества, важные для здоровья костей, зубов и общего самочувствия
  • борьба с лишним весом.

Напомним, на днях стало известно, как приготовить штрудель из теста фило.

Кроме того, недавно мы рассказывали, как приготовить салат "минутка" с тунцом.

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