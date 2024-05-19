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Добавьте это в воду и лишние килограммы быстро уйдут: достаточно одной ложки

Воскресенье 19 мая 2024 11:02
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Добавьте это в воду и лишние килограммы быстро уйдут: достаточно одной ложки Что пить с утра для похудения (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро начнется лето, поэтому многих интересует ответ на вопрос о том, как быстро похудеть. Впрочем, "волшебной палочки" не существует, но есть "бабушкин" лайфхак, благодаря которому лишние килограммы начнут "таять".

Как похудеть за короткий срок и удержать вес, а также поможет ли вода с уксусом убрать жир, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Gazeta.pl, пост нутрициолога с ником "nutrinatik_ua" в Instagram.

Что добавлять в воду, чтобы похудеть

Прежде всего, стоит помнить о том, что для здоровья, а не только для похудения, нужно пить достаточное количество воды. А с утра можно добавлять в жидкость яблочный уксус.

Этот метод называют "бабушкиным", ведь он был популярен много лет назад. Он достаточно бюджетный, ведь уксус есть почти на любой кухне.

В стакан воды можно добавить всего одну столовую ложку яблочного уксуса. Эту жидкость советуют пить перед завтраком.

Важно, чтобы вода не была слишком горячей или холодной. К тому же жидкость следует пить сквозь соломинку, чтобы уксус не испортил зубы.

Такая смесь может справиться с "метаболическим застоем", а также начать жиросжигающие процессы в организме. Если же человек не любит вкус уксуса, можно добавить в воду немного меда.

Как влияет яблочный уксус на организм (фото: freepik)

Что будет, если пить уксус с водой (коллаж: РБК-Украина)

Безопасно ли пить яблочный уксус - это стоит учесть

Впрочем, с уксусом следует соблюдать осторожность. Нутрициолог отмечает, что этот продукт может навредить, а именно:

  • привести к задержке опорожнения желудка
  • вымывать кальций и приводить к потере костной массы
  • провоцировать ожоги горла и кожи
  • вызывать эрозию зубной эмали

Кроме этого, яблочный уксус плохо "взаимодействует" с лекарствами. Поэтому учитывайте все возможные риски и обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Напомним, недавно мы рассказывали, какие четыре признака указывают, что вы употребляете слишком много соли.

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