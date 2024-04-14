"Испугался ужасно". Украинский ведущий признался, о чем так и не решился рассказать Руслане Писанке

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По словам Гордеева, он много чего не договорил Писанке. В частности, о его детском воспоминании о ней.

"Когда мне было пять, она приходила к моим бабушке и дедушке в гости, потому что дружила с моим дядей. Я ее почему-то испугался ужасно", - признался ведущий.

Впрочем, говорит Егор, ему было очень легко работать с Русей.

"В коридорах часто переспрашивали коллеги: "Она еще не вынесла тебе мозг?" Ну а как? Она же дева! Да, конечно, она была звездой. И могла, пожалуй, действительно кому-то когда-то вынести мозг, но это происходило тогда, когда понимала, что что-то происходит непрофессионально, неадекватно, нелогично, или она не чувствует химию, которая для нее важна", - вспомнил он.

Егор Гордеева с Русланой Писанкой и Нелей Шевкопляс (фото: instagram.com/pisankaruslana)

"Но это не наша история. Руслана была одним из лучших наших игроков, она с полувздоха понимала задачи, хорошо разбиралась в том, как работает на телевидении", - добавил журналист.

Также Гордеев отметил, что хоть и он намного моложе Писанки, это никогда не было преградой для того, чтобы они сотрудничали как продюсер и ведущая.

"Она очень командный игрок. Мы кучу всего не успели, к сожалению - не допили, не договорили, не проговорили... Я знал правду о болезни Русланы еще и потому, что мог немножко помочь им с мужем логистически во время пребывания в Германии. Поэтому, собственно, Руся мне и рассказала все. Но я очень понимаю и уважаю ее желание держать это в тайне даже от близких", - поделился телеведущий.

Руслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Напомним, Руслана Писанка ушла из жизни 19 июля 2022 года после борьбы с раком. Известно, что долго звезда лечилась в Германии.

Сначала с ней простились в городе Кайзерслаутерн, где она провела последние дни. А уже отпевание знаменитости состоялось в Спасо-Преображенском соборе в Киеве.