На вас злість зривають: у Москві затримали відому активістку, захисницю Сенцова

Вікторія Івлєва на одиночному пікеті (facebook.com/victoria.ivlevayorke)

Журналістка повідомила, що поліція відмовилася її випустити навіть в туалет

У Москві затримали активістку, фотографа і журналіста "Нової газети" Вікторію Івлєву, яка 25 травня вийшла до пам'ятника Булату Окуджаві на Арбаті з одиночним пікетом на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова. Про затримання Івлєва повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Вікторія Івлєва розгорнула плакат з інформацією про Олега Сенцова і встала біля пам'ятника. До неї швидко підійшли поліцейські. Попросили пред'явити паспорт, а потім супроводили у відділення поліції на Арбаті.

"І я затримана... Була затримана на одиночному пікеті на підтримку політв'язнів. Прийшли поліцейські. Хотіли переписати дані паспорта, я дала з рук подивитися, щоб вони переконалися, що я громадянка Росії. Всі особисті дані крім фото, закрила. Результат: супроводжена у відділення поліції Арбат. Дані про особистість надала. Протокол про затримання не складається. Сиджу в кімнаті з залізним столом", - написала активістка.

Вікторія Івлєва на одиночному пікеті в Москві (фото: Нова газета)

Пізніше вона повідомила, що поліцейські їй не дають вийти навіть у туалет. В коментарях їй відповіли, що тепер на ній зривають злість за те, що морський трибунал виніс постанову про те, щоб звільнити українських моряків.

Скріншот коментарів (facebook.com/victoria.ivlevayorke)

Ще через деякий час Івлєва повідомила, що її випустили в туалет, потім узяли пояснення і відпустили, після чого вона повернулася до пам'ятника на Арбаті і знову встала з плакатом. Тепер вже з інформацією про українських моряків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський журналіст розповіла, чим українці відрізняються від росіян.

А також розповідали про те, що міжнародний трибунал зобов'язав РФ негайно звільнити українських моряків.