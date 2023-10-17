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Преступник будет наказан. Полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над могилами двух Героев Украины

Вторник 17 октября 2023 19:00
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Преступник будет наказан. Полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над могилами двух Героев Украины Полиция открыла дело по факту ограбления могилы пилота Джуса (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Полицейские Киева начали уголовное производство по факту надругательства над могилой военнослужащего. Речь идет о могилах легендарного пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" и еще одного Героя Украины. Вчера Мелания Подоляк сообщила, что неизвестные снова украли с могилы "Джуса" шевроны, которые там оставляют в знак памяти.

Что известно об возбуждении уголовного производства, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Полиции Киева в Telegram.

Что сказали в полиции Киева

Известно, что в полиции возбуждено уголовное производство по факту надругательства над могилой военнослужащего. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению и сейчас продолжаются следственные действия.

"Во время мониторинга сети интернет полицейские обнаружили публикацию с информацией, что на одном из столичных кладбищ с могилы Украинского Защитника похищены вещи. По факту надругательства над могилой военнослужащего следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УКУ". Правоохранители устанавливают личности злоумышленников", - говорится в сообщении.

Реакция Мелании Подоляк

Девушка погибшего пилота "Джуса" рассказала, что пересмотрела записи камер наблюдения и сообщила, что оператор этих камер попросил не выкладывать видео в соцсетях. Однако как подчеркнула Мелания, на кадрах видео хорошо виден взрослый мужчина, которому ночью пришел на Аскольдову могилу.

Он ограбил не одну могилу, а две - Джуса и Да Винчи.

"Он забрал вещи с обеих могил (и Да Винчи, и Джуса), совершил одно довольно странное действие (выясняем, что это было), и пытался (безуспешно, к счастью) украсть еще кое-что памятное у часовни. Это произошло потому, что в прошлый раз (могилу Джуса обворовывают не впервые) никого так и не поймали. В результате в стране будет все больше памятных мест - и официальных, и импровизированных. Наказание тех, кто совершает недостойные поступки на этих местах - это тоже политика памяти государства", - написала она на своей странице в Х.

Она отметила в своем сообщении полицию и попросила их поймать преступника. Также Мелания напомнила, что ранее стражи порядка поймали тех, кто грабил могилы военных в Киеве и призвала повторить этот результат. Ее призыв к полиции поддержали многие подписчики.

Преступник будет наказан. Полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над могилами двух Героев УкраиныПреступник будет наказан. Полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над могилами двух Героев Украины

В Киеве снова ограбили могилу Джуса (скриншоты со страницы Мелании Подоляк)

Ранее мы сообщали детали о первом ограблении могилы легендарного пилота Андрея "Джуса" Пильщикова.

А также рассказывали, кто такой Джус и как он погиб.

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